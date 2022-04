Zlato v džude vybojovali Grigarašvili, Hejdarov, Howellová a Gahieová

Majstrovstvá Európy v Sofii - výsledky:



Muži



do 81 kg - finále: Tato Grigarašvili (Gruz.) - Matthias Casse (Belg.) na ippon, o 3. miesto: Attila Ungvári (Maď.) - Hievorh Manukian (Ukr.) na waza-ari, Sami Chouchi (Belg.) - Serhij Krivčač (Ukr.) na waza-ari, 3. kolo: Matthias Casse (Belg.) - Alex BARTO (SR) na ippon, 2. kolo: BARTO - Tommy Macias (Švéd.) na ippon, 1. kolo: BARTO - Athanasios Mylonelis (Gréc.) na ippon



do 73 kg - finále: Hidajat Hejdarov (Azer.) - Giovanni Esposito (Tal.) na waza-ari, o 3. miesto: Rustam Orudžov (Azer.) - Adrian Sulca (Rum.) na waza-ari, Mark Christov (Bulh.) - Salvador Cases Roca (Šp.) na waza-ari







Ženy



do 63 kg - finále: Gemma Howellová (V. Brit.) - Laura Fazliuová (Kosovo) na ippon, o 3. miesto: Gili Šarirová (Izr.) - Cristina Cabana Perezová (Šp.) na ippon, Szofi Özbasová - Renata Zachová (ČR) na waza-ari



do 70 kg - finále: Marie Eve Gahieová (Fr.) - Sanna van Dijkeová (Hol.) na waza-ari, o 3. miesto: Anka Pogačniková (Slovin.) - Hilde Jagerová (Hol.) na ippon, Margaux Pinotová (Fr.) - Michaela Polleresová (Rak.) na ippon



Sofia 30. apríla (TASR) - Slovenský džudista Alex Barto ukončil svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy v Sofii v 3. kole. Na podujatí vyhral v kategórii do 81 kg dva zápasy, no v súboji o postup medzi najlepšiu osmičku bol nad jeho sily úradujúci majster sveta Matthias Casse z Belgicka, ktorému podľahol na ippon.Barto zdolal v 1. kole Gréka Athanasiosa Mylonelisa na ippon. Rovnakým spôsobom si poradil aj v 2. kole so Švédom Tommym Maciasom. V treťom zápase však nastúpil proti silnému protivníkovi. Casse získal po triumfe na MS 2021 v Budapešti aj bronz na OH v Tokiu a na turnaji bol nasadenou jednotkou. Slovenského reprezentanta zdolal na ippon, keď Barta rozhodcovia trikrát napomenuli za pasivitu.Belgičan napokon postúpil do finále, kde ho zdolal Gruzínec Tato Grigarašvili. Vo zvyšných troch disciplínach sobotňajšieho programu získali zlaté medaily Hidajat Hejdarov v mužskej kategórii do 73 kg a medzi ženami Britka Gemma Howellová (do 63 kg) a Francúzka Marie Eve Gahieová (do 70 kg).V nedeľu sa predstaví na šampionáte zvyšná slovenská trojica. Peter Žilka s Milanom Randlom nastúpia v kategórii do 90 kg a Márius Fízeľ zabojuje v najťažšej kategórii nad 100 kg.