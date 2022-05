Zlato v extrémnom slalome pre Rohrera a Fišerovú, Grigar štvrtý

ME vo vodnom slalome - L. Mikuláši:



muži-extrémny slalom:



finále: 1. Jan Rohrer (Švajč.)

2. Mario Leitner

3. Felix Oschmautz (obaja Rak.)

4. Jakub GRIGAR (SR), chyba



ženy-extrémny slalom:



finále:

1. Tereza Fišerová (ČR)

2. Mallory Franklinová (V.Brit.)

3. Ajda Novaková

4. Corinna Kuhnleová (Rak.)chyba

.... Eliška MINTÁLOVÁ skončia v semifinále

Soňa STANOVSKÁ a Zuzana PAŇKOVÁ (všetky SR) skončili vo štvrťfinále.



Liptovský Mikuláš 29. mája (TASR) - Švajčiarsky reprezentant vo vodnom slalome Jan Rohrer triumfoval na majstrovstvách Európy v extrémnom slalome. Do štvorčlenného finále sa prebojoval aj Slovák Jakub Grigar, nezvládol však prekážku "roll zone" a napokon mu cenný kov ušiel.Medzi ženami zvíťazila s prehľadom Češka Tereza Fišerová a bitku o striebro zvládla lepšie Mallory Franklinová z Veľkej Británie, pre ktorú je to už štvrtý cenný kov v Liptovskom Mikuláši. V kajaku získala ďalšie striebro v individuálnej súťaži aj hliadke a zo Slovenska si odnáša aj najcennejší kov, ktorý vybojovala v C1. Ako tretia prišla do cieľa Slovinka Ajda Novaková. Slovenská zástupkyňa Eliška Mintálová skončila v semifinále - ani jej nevyšla "roll zone" a nepodarilo sa jej tak nadviazať na svoj sobotný úspech, keď zvíťazila v pretekoch C1. Jej krajanky Soňa Stanovská a Zuzana Paňková vypadli už vo štvrťfinále.