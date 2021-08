Zlato v hode kladivom získal Poliak Nowicki

finále kladiva, muži:



1. Wojciech Nowicki (Poľ.) 82,52 m

2. Eivind Henriksen (Nór.) 81,58

3. Pawel Fajdek (Poľ.) 81,53

4. Mychajlo Kochan (Ukr.) 80,39

5. Quentin Bigot (Fr.) 79,39

6. Nick Miller (V. Brit.) 78,15

7. Rudy Winkler (USA) 77,08

8. Valerij Pronkin (ROC) 76,72





Tokio 4. augusta (TASR) - Poľský reprezentant Wojciech Nowicki získal zlatú medailu v hode kladivom na OH 2020 v Tokiu, keď v osobnom rekorde dosiahol výkon 82,52 m. Strieborný stupienok obsadil Nór Eivind Henriksen za národný rekord 81,58 m, bronz získal ďalší Poliak Pawel Fajdek (81,53 m).Pre 32-ročného Nowického to bola na druhej olympiáde druhá medaila. V roku 2016 v Riu získal bronz po výkone 77,73 m.Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa neprebojoval do finále, keď kvalifikácii dosiahol výkon 72,52 m a umiestnil sa na 24. miesto. Na postup do finále bolo potrebné hodiť aspoň 75,73 m.