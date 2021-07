Zlato v K1 pre Funkovú, Mintálová po chybe na 9. mieste

K1 - ženy:



1. Ricarda Funková (Nem.) 105,50 s (0), 2. Maialen Chourrautová (Šp.) 106,63 (0), 3. Jessica Foxová (Aus.) 106,73 (4), 4. Stefanie Hornová (Tal.) 106,93 (2), 5. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 108,98 (4), 6. Luuka Jonesová (N. Zél.) 110,67 (0), 7. Martina Wegmanová (Hol.) 111,33 (0), 8. Viktorija Usová (Ukr.) 111,85 (0), 9. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) 158,36 (50)

Tokio 27. júla (TASR) - Nemecká vodná slalomárka Ricarda Funková získala na OH 2020 v Tokiu zlato v K1. Striebro vybojovala Španielka Maialen Chourrautová s mankom 1,13 sekundy. Tretia bola Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá zaostala o 1,23 s. Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila v olympijskej premiére 9. priečku, keď dostala 50 trestných sekúnd.Mintálová sa musela pred vstupom do súťaží vyrovnať so zranením, keď si zlomila palec na nohe. Napriek tomu sa v nedeľnej prvej rozjazde kvalifikovala do semifinále tretím najlepším časom, v semifinále bola v utorok druhá. Aj do finále vstúpila vo veľkom štýle, na prvom medzičase bola iba o čosi pomalšia ako suverénka finále Funková. Po druhom už dokonca viedla takmer o sekundu. Potom sa však na 18. bránke dostala do problémov, čistým časom by skončila na piatej priečke, no napokon sa ukázalo, že "osemnástkou" neprešla čisto a inkasovala trestných 50 sekúnd, ktoré ju zosunuli na deviate miesto." povedala 22-ročná Mintálová pre RTVS.Dvadsaťdeväťročná Funková vybojovala pre Nemecko vôbec prvú zlatú medailu v Tokiu. Vo finále nedala konkurencii šancu, výrazne jej k tomu pomohla čistá jazda, ktorou dostala zvyšok pretekárok pod tlak. Obhajkyňa zlata z Ria de Janeiro Chourrautová síce tiež "neťukla", ale na Nemku nedosiahla. Ďalšia favoritka Foxová nezvládla prechod už cez štvrtú bránku. Manko síce dokázala zmazať a na druhom medzičase mala takmer dve sekundy k dobru, v závere však mala problémy a penalizácia na 24-ke ju napokon stála zlato i striebro. Po pretekoch ešte jej jazdu prehodnocovali, ale napokon jej umiestnenie zostalo v platnosti.