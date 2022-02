Zlato v krasokorčuľovaní získala Ščerbákovová, Valijevová až štvrtá

Víťazná zlatá krasokorčuliarka Ruského olympijského výboru (ROC) Anna Ščerbakovová (uprostred) pózuje na pódiu so striebornou krajankou Alexandrou Trusovovou (vľavo) a bronzovou Japonkou Kaori Sakamotovou (vpravo) po súťaži sólistiek vo voľných jazdách žien v krasokorčuľovaní na ZOH 2022 v Pekingu 17. februára 2022. Foto: TASR/AP

Krasokorčuliarka Ruského olympijského výboru (ROC) Anna Ščerbakovová v súťaži sólistiek vo voľných jazdách žienv krasokorčuľovaní na ZOH 2022 v Pekingu 17. februára 2022. Foto: TASR/AP

Krasokorčuliarka Ruského olympijského výboru (ROC) Kamila Valijevová v krátkom programe žien počas krasokorčuľovania na ZOH 2022 v Pekingu 15. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH 2022 v Pekingu - krasokorčuľovanie:



ženy - konečné výsledky:

1. Anna Ščerbakovová 255,95 bodov,

2. Alexandra Trusovová (obe ROC) 251,73,

3. Kaori Sakamotová (Jap.) 233,13,

4. Kamila Valijevová (ROC) 224,09,

5. Wakaba Higučiová (Jap.) 214,44,

6. Young You (Kór.rep.) 213,09

7. Alysa Liuová (USA) 208,95,

8. Loena Hendrickxová (Belg.) 206,79,

9. Yelim Kim (Kór.rep.) 202,63

Peking 17. februára (TASR) - Krasokorčuliarka Ruského olympijského výboru (ROC) Anna Ščerbakovová získala zlatú medailu v súťaži sólistiek na ZOH 2022 v Pekingu. Druhá skončila jej krajanka Alexandra Trusovová, tretia bola Japonka Kaori Sakamotová. Len 15-ročná líderka po krátkom programe Kamila Valijevová (ROC) skončila až štvrtá.Valijevovej umožnil po pozitívnom dopingovom náleze spred olympiády štartovať v súťaži CAS, MOV rozhodol, že ak skončí na jednom z prvých troch miest, neodovzdajú sa po voľných jazdách medaily a kauzu bude riešiť neskôr. To sa nestalo, Valijevová vo voľnej jazde dvakrát spadla a prepadla sa až na konečné štvrté miesto.Voľné jazdy mali byť súbojom troch Rusiek s Japonkou Sakariovou. Napokon aj boli, ale nie tak ako sa očakávalo. Sedemnásťročná Alexandra Trusovová Japonku jazdou plnou skokmi, vrátane dvoch čistých štvoritých, resp. ďalších štvoritých už nie tak čistých, v konečnom účtovaní napokon jasne odsunula za seba. Nevyhla sa síce chybám, ale jej technické skóre bolo extrémne vysoké. Trusovovej rovesníčka Sčerbakovová bola v technike tiež precízna, rovnako predviedla dva "štvoráky", ale od rozhodcov za voľnú jazdu dostala menej bodov ako Trusovová. Ukázala však učebnicové predstavenie a náskok z KP jej stačil na zlato.citovala slová Ščerbakovovej oficiálna stránka ZOH v Pekingu.Pozornosť sa sústredila na úradujúcu majsterku Európy z januárového šampionátu v Tallinne Valijevovú. Tá napokon nezvládla vysoký tlak na svoju osobu a nepotvrdila post líderky po utorňajšom krátkom programe. Zverenka kontroverznej trénerky Eteri Tutberidzeovej skočila na úvod štvoritý salchow, potom ale nedotočila ďalší štvoritý skok a následne sa ocitla aj na zemi. Na ľade sa ocitla opäť pri ďalšom štvoritom toeloopovi. Rozhodcovia určili, že mala až piatu najlepšiu voľnú jazdu a skončila štvrtá.Rozpaky budili aj obrázky kamier tesne po súťaži. Valijevová sa po vôbec prvej prehre medzi seniorkami v kariére rozplakala, Trusovová bola nespokojná s výsledkami a dávala to jasne najavo. Ščerbakovovú si nik veľmi nevšímal.Kauza mladej Rusky je najväčšou témou hier. Deň po skončení tímovej súťaže na ZOH, v ktorej prispela k zisku zlatých medailí pre ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra. Medzinárodný olympijský výbor (MOV), WADA, Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS), aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po takmer šesťhodinovom posudzovaní faktov v pondelok vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. Krasokorčuliarka vysvetlila dopingový nález náhodným užitím liekov na srdce jej starého otca.