Zlato v lukostreleckej súťaži družstiev pre Kórejčanov

o 3. miesto:



Alejandra Valenciová, Luis Alvarez (Mex.), Yasemin Anagözová, Mete Gazoz (Tur.) 6:2



finále:



An San, Kim Je Deok (Kór.rep.) - Gabriela Schloesserová, Steve Wijler (Hol.) 5:3

Tokio 24. júla (TASR) - Kórejskí reprezentanti v lukostreľbe An San a Kim Je Deo vybojovali na OH v Tokiu zlaté medaily v súťaži miešaných družstiev, ktorá zažila olympijskú premiéru. V sobotnom finále zdolali holandskú dvojicu Gabriela Schloesserová a Steve Wijler 5:3. Bronz získali Mexičania Alejandra Valenciová a Luis Alvarez, ktorí v súboji o tretie miesto v Jumenošima Parku zvíťazili nad tureckým párom Yasemin Anagözová, Mete Gazoz 6:2.Kórejská republika slávi vďaka dvojici An San a Kim Je Deo titul už v štrnástej z doterajších 17 olympijských súťaží v lukostreľbe. Dvadsaťročná An San a iba 17-ročný Kim Je Deok sú najmladší členovia kórejskej výpravy v Tokiu. V miešanej súťaži boli favoriti, dominovali už v piatkovom nasadzovacom kole, v ktorom An San vytvorila nový olympijský rekord so 680 bodmi. Suverénne si počínali aj v hlavnej súťaži, v osemfinále rozdrvili bangladéšsky pár Diya Siddiquepová, Md Ruman Shana 6:0, vo štvrťfinále vyradili indické duo Deepika Kumariová, Pravin Jadhav 6:2 a v semifinále nedali šancu Mexičanom Valenciovej s Alvarezom (5:1). Tínedžer Kim si dal za cieľ odniesť z Tokia tri zlaté medaily.