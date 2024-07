Zlato v miešanej štvorhre získali stolní tenisti Číny

stolný tenis - miešaná štvorhra:



finále:



Wang Čchu-čchin, Sun Jing-ša (Čína) - Ri Džong-sik, Kim Kum-jong 4:2 (6, -7, 8, 5, -7, 8).







o 3. miesto:



Lim Džong-hun, Šin Ju-pin (Kór rep.) - Wong Chun Ting, Doo Hoi Kem (Hongkong) 4:0 (5, 7, 7, 12)

Paríž 30. júla (TASR) - Čínski stolní tenisti Wang Čchu-čchin a Sun Jing-ša sa stali víťazmi turnaja v miešanej štvorhre na OH v Paríži. Vo finále zdolali dvojicu Ri Džong-sik, Kim Kum-jong z KĽDR 4:2 na sety. Bronz získalo duo Lim Džong-hun, Šin Ju-pin z Kórejskej republiky.Miešana štvorhra sa pod piatimi kruhmi hrala po druhýkrát a Číňania získali zlato premiérovo. V Tokiu uspeli domáci Japonci. Číňania v zápase ani raz neprehrávali, prvý set vyhrali na 6. Hráči z KĽDR dokázali vyrovnať na 1:1, keď zvíťazili na 7, no v ďalších dvoch setoch prehrali na 8 a na 5. V piatom ešte zabojovali a získali ho vo svoj prospech 11:7, no v rozhodujúcom podľahli 8:11. V súboji o bronz nepovolili Kórejčania dvojici z Hongkongu Wong Chun Ting a Doo Hoi Kem triumf v ani jedinom sete.