Zlato v mixe dvojíc na MS vybojovali Francúzi, Slováci na 21.mieste

Francúzska biatlonistka Julia Simonová oslavuje v cieli po víťazstve v miešaných štafetách dvojíc na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke 18. februára 2021. Foto: TASR/AP

MS v Pokljuke - miešané štafety dvojíc:



1. Francúzsko (Antonin Guigonnat, Julia Simonová) 36:42,4 m (0+5),

2. Nórsko (Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoffová) +2,8 s (0+9),

3. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Hanna Öbergová) +22,6 (0+8),

4. Ukrajina (Arťom Pryma, Darja Blaškovová) +35,9 (0+2),

5. Taliansko (Dorothea Wiererová, Lukas Hofer) +55,2 (1+6),

6. Rakúsko (Simon Eder, Lisa Theresa Hauserová) +1:03,5 (1+7),

7. Nemecko (Erik Lesser, Franziska Preussová) +1:21,2 (1+10),

8. Kanada (Christian Gow, Emma Lunderová) + 1:24,4 (0+6),

9. Švajčiarsko (Benjamin Weger, Irene Cadurischová) +1:50,2 (1+9),

10. Estónsko (Rene Zachna, Johana Talihaermová) +1:56,4 (1+7)

...21. SLOVENSKO +3:20,1 (0+14) (Tomáš HASILLA a Paulína FIALKOVÁ)

Pokljuka 18. februára (TASR) - Zlato v miešaných štafetách dvojíc na biatlonových majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke vybojovalo Francúzsko. Dvojica Antonin Guigonnat a Julia Simonová triumfovala pred Nórskom (Johannes Thingnes Bö a Tiril Eckhoffová), bronz získalo Švédsko (Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová). Slovenský pár Tomáš Hasilla a Paulína Fialková dobehol do cieľa na 21. mieste.V najmladšej biatlonovej disciplíne doteraz na MS triumfovali iba Nóri. Pred dvoma rokmi v premiére na MS v Östersunde zvíťazili Johannes Thingnes Bö a Marte Olsbu Röiselandová, rovnaká dvojica triumfovala aj pred rokom v Anterselve.Celková dĺžka ženskej časti bola 7,5 kilometra, muži absolvovali 6 km. Od úvodu išli veľmi dobre Taliani Dorothea Wiererová a Lukas Hofer, všetko sa však rozhodlo na poslednej streľbe v stoji. Ako prvá prišla na strelnicu Wiererová, ale netrafila tri terče a musela absolvovať trestné kolo. Do posledného kola vybehli naraz Eckhoffová a Simonová, v závere mala viac síl Francúzka a do cieľa prišla s náskokom 2,8 sekundy. Tretí Švédi mali manko 22,6 s.Hasilla so štartovým číslom 25 zaostal na úvodných 1500 metroch o 19 sekúnd. Strieľal rýchlo a presne, ale piaty výstrel unáhlil. Musel dobíjať a figuroval na 19. priečke. Fialková síce predbehla dve súperky, ale na streľbe dvakrát dobíjala. Hasilla na treťom úseku už zaostával, na strelnici navyše spotreboval všetky tri náhradné náboje. Pred posledným úsekom odovzdával Fialkovej na 22. mieste, jeho reprezentačná kolegyňa potom posunula štafetu o jedno miesto dopredu. Slováci stratili na víťazné Francúzsko 3:20,1 min.