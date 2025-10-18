Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zlato v mixe trapu si na MS vybojovali reprezentanti Talianska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Slováci Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga obsadili konečné 5. miesto, keď predtým neuspeli v rozstrele.

Autor TASR
Atény 18. októbra (TASR) - Talianski reprezentanti v športovej streľbe Alessia Iezziová a Massimo Fabbrizi získali zlaté medaily v mixe trapu na MS v brokových zbraniach v Aténach. Vo finále zdolali Alessandru Perilliovú a Giana Marca Bertiniho zo San Marína 45:40. Bronz si v súboji proti Egyptu vybojovali Američania Ava-Elizabeth Downsová a Walton Eller. Slováci Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga obsadili konečné 5. miesto, keď predtým neuspeli v rozstrele.
