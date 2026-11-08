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Zlato v Nan-ťingu získali Litvinovič a Ču Süe-jing
Litvinovič ako úradujúci olympijský šampión zdolal obhajcu titulu, domáceho Wang C'-saja a získal prvý najcennejší kov z podujatia.
Autor TASR
Nan-ťing 8. novembra (TASR) - Bielorus Ivan Litvinovič a Číňanka Ču Süe-jing získali v nedeľu zlato na majstrovstvách sveta v skokoch na trampolíne v súťažiach jednotlivcov. Litvinovič ako úradujúci olympijský šampión zdolal obhajcu titulu, domáceho Wang C'-saja a získal prvý najcennejší kov z podujatia. Prvého individuálneho zlata z MS sa dočkala aj Ču Süe-jing, v zbierke má titul olympijskej šampiónky z Tokia.
MS v čínskom Nan-ťingu - súťaž jednotlivcov, finále:
muži: 1. Ivan Litvinovič (Biel.) 66,300 b., 2. Wang C'-saj (Čína) 66,160, 3. Jen Lang-jü (Čína) 65,830
ženy: 1. Ču Süe-jing (Čína) 57,500 b, 2. Vijaleta Bardzilouská (Biel.) 57,360; 3. Kiko Tanaková (Jap.) 57,140
muži: 1. Ivan Litvinovič (Biel.) 66,300 b., 2. Wang C'-saj (Čína) 66,160, 3. Jen Lang-jü (Čína) 65,830
ženy: 1. Ču Süe-jing (Čína) 57,500 b, 2. Vijaleta Bardzilouská (Biel.) 57,360; 3. Kiko Tanaková (Jap.) 57,140