Piatok 13. marec 2026
Zlato v obrovskom slalome ide pre Bakkeviga, Tabačko na 45. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Narvik 13. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Rasmus Bakkevig sa stal juniorským majstrom sveta v obrovskom slalome. Na šampionáte v nórskom Narviku triumfoval s náskokom 16 stotín sekundy pred krajanom Jarandom Husbym Haugenom. Bronz si vybojoval Aleix Aubert Serracanta zo Španielska (+0,30). Lepší výkon z dvojice Slovákov zaznamenal Oliver Tabačko, ktorý skončil na 45. mieste so stratou 7,52 s na víťaza, jeho krajan Andrej Barnáš finišoval 50. (+8,27).



MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku

juniori - obrovský slalom: 1. Rasmus Bakkevig 2:08,91 min., 2. Jarand Husby Haugen (obaja Nór.) +0,16 s, 3. Aleix Aubert Serracanta (Šp.) +0,30,..., 45. Oliver TABAČKO +7,52, 50. Andrej BARNÁŠ (obaja SR) +8,27
