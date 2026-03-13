Zlato v obrovskom slalome ide pre Bakkeviga, Tabačko na 45. mieste
Bronz si vybojoval Aleix Aubert Serracanta zo Španielska.
Autor TASR
Narvik 13. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Rasmus Bakkevig sa stal juniorským majstrom sveta v obrovskom slalome. Na šampionáte v nórskom Narviku triumfoval s náskokom 16 stotín sekundy pred krajanom Jarandom Husbym Haugenom. Bronz si vybojoval Aleix Aubert Serracanta zo Španielska (+0,30). Lepší výkon z dvojice Slovákov zaznamenal Oliver Tabačko, ktorý skončil na 45. mieste so stratou 7,52 s na víťaza, jeho krajan Andrej Barnáš finišoval 50. (+8,27).
MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku
juniori - obrovský slalom: 1. Rasmus Bakkevig 2:08,91 min., 2. Jarand Husby Haugen (obaja Nór.) +0,16 s, 3. Aleix Aubert Serracanta (Šp.) +0,30,..., 45. Oliver TABAČKO +7,52, 50. Andrej BARNÁŠ (obaja SR) +8,27
