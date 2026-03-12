< sekcia Šport
Zlato v obrovskom slalome na MSJ pre Trockerovú, V. Šrobová vypadla
Trockerová na šampionáte v nórskom Narviku viedla už po prvom kole a napokon zvíťazila s priepastným náskokom 1,37 sekundy pred Američankou Elisabeth Bocockovou.
Autor TASR
Narvik 12. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Anna Trockerová sa stala juniorskou majsterkou sveta v obrovskom slalome. Na šampionáte v nórskom Narviku viedla už po prvom kole a napokon zvíťazila s priepastným náskokom 1,37 sekundy pred Američankou Elisabeth Bocockovou. Bronz získala ďalšia Talianka Tatum Bielerová (+1,75). Jediná slovenská zástupkyňa Veronika Šrobová štvrtkovú súťaž nedokončila.
MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku
juniorky - obrovský slalom: 1. Anna Trockerová (Tal.) 2:04,04 h, 2. Elisabeth Bococková (USA) +1,37 s, 3. Tatum Bielerová (Tal.) +1,75, ..., Veronika ŠROBOVÁ (SR) nedokončila
