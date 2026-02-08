< sekcia Šport
Zlato v paralelnom obráku pre Česko získala Maděrová
Česko v tejto disciplíne získalo najcennejší kov tretíkrát za sebou, v Pjongčangu i v Pekingu triumfovala Ester Ledecká.
Autor TASR
Livigno 8. februára (TASR) - Prvú medailu pre Česko na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo a hneď zlato získala Zuzana Maděrová v paralelnom obrovskom slalome snoubordistiek. Striebro vybojovala Rakúšanka Sabine Payerová, bronz získala domáca Talianka Lucia Dalmassová.
Česko v tejto disciplíne získalo najcennejší kov tretíkrát za sebou, v Pjongčangu i v Pekingu triumfovala Ester Ledecká. Držiteľka zlata z Pjongčangu v super-G musela pre štart v tejto disciplíne obetovať aj účasť v ženskom zjazde. V kvalifikácii predviedla najlepší výkon, no vypadla vo štvrťfinále, keď nestačila na Payerovú. Maděrová však svoju slávnejšiu krajanku zastúpila a Payerovú zdolala vo finále presvedčivo o 83 stotín sekundy. V talianskom súboji o bronz zvíťazila Dalmassová o 11 stotín pred Elisou Caffontovou.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - snoubording, paralelný obrovský slalom:
Ženy
1. Zuzana Maděrová (ČR), 2. Sabine Payerová (Rak.), 3. Lucia Dalmassová (Tal.), 4. Elisa Caffontová (Tal.), 5. Ester Ledecká (ČR), 6. Cubaki Mikiová (Jap.), 7. Aleksandra Krolová-Walasová (Poľ.), 8. Ramona Theresia Hofmeisterová (Nem.), 9. Michelle Dekkerová (Hol.), 10. Malena Zamfirovová (Bulh.)
