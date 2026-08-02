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Nedela 2. august 2026Meniny má Gustáv
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Zlato v pretekoch elite získala reprezentantka v cyklistke Freiová

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súťaži žien do 23 rokov štartovala aj slovenská reprezentantka Dorota Vojtíšková a klasifikovali ju na 33. priečke.

Autor TASR
Monteceneri 2. augusta (TASR) - Švajčiarska reprezentantka v horskej cyklistke Sina Freiová sa stala suverénnou víťazkou pretekov ME v cross country na domácej pôde v Monteceneri v kategórii elite. V cieli mala náskok 1:26 min pred druhou krajankou Alessandrou Kellerovou. Bronz získala Švédka Jenny Rissvedsová s mankom 2:04 min.

V súťaži žien do 23 rokov štartovala aj slovenská reprezentantka Dorota Vojtíšková a klasifikovali ju na 33. priečke. Súperky ju predstihli o kolo na treťom zo šiestich okruhov.



ME vo švajčiarskom Monteceneri - cross country:

ženy - elite: 1. Sina Freiová 1:26:17 h, 2. Alessandra Kellerová (obe Švajč.) +1:26 min, 3. Jenny Rissvedsová (Švéd.) +2:04
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