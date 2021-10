Zlato v pretláčaní rukou získali Sojková, Martinkovičová i Bajčiová

Vilnius 30. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v pretláčaní rukou získali na ME v litovskom Vilniuse v sobotu štyri cenné kovy. Majsterkami Európy v súťaži ľavou rukou sa stali Martina Sojková v kategórii do 55 kg, Rebeka Martinkovičová v kategórii do 65kg a Barbora Bajčiová v kategórii nad 90 kg.



Bronzovú medailu v kategórii do 60 kg vybojovala Lucia Debnárová. Filip Hritz obsadil v kategórii 80 kg 6. miesto.