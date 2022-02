Zlato v slopestyle pre Parrota, bronzový hetrik McMorrisa

Kanadský snoubordista Max Parrot (uprostred) sa teší po zisku zlatej medaily po finále v disciplíne slopestyle v Genting Snow Parku v Čang-ťia-kchou počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022. Druhý skončil domáci reprezentant I-ming Su (vľavo). Bronz ukoristil ďalší Kanaďan Mark McMorris (vpravo). Foto: TASR/AP

ZOH 2022 - snoubording

slopestyle - muži - finále:



1. Max Parrot (Kan.) 90,96 bodov,

2. I-Ming Su (Čína) 88,70,

3. Mark McMorris (Kan.) 88,53,

4. Redmond Gerard (USA) 83,25,

5. Emiliano Lauzi (Tal.) 80,01,

6. Chris Corning (USA) 65,11,

7. Mons Roisland (Nór.) 63,33,

8. Kaito Hamada (Jap.) 59,36,

9. Sebastien Toutant (Kan.) 54,00,

10. Takeru Ocuka (Jap.) 52,80

Čang-ťia-kchou 7. februára (TASR) - Kanadský snoubordista Max Parrot získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v disciplíne slopestyle. V pondelkovom finále dostal najlepšiu známku 90,96 za druhú jazdu a na striebornú pozíciu odsunul domáceho reprezentanta I-ming Sua. Bronz v Genting Snow Parku v Čang-ťia-kchou ukoristil ďalší Kanaďan Mark McMorris, ktorý získal už tretiu bronzovú olympijskú medailu v kariére.Dvadsaťsedemročný Parrot pred štyrmi rokmi v Pjongčangu získal striebro. V pondelok v prvej jazde atakoval 80 bodov, no vyšla mu najmä druhá z troch finálových. Predviedol rotácie, odskoky, ukázal čisté dopady. Do skokového repertoáru zaradil frontside triple 1440 či frontside double 1080, nevyhol sa síce chybe, ale išiel do vedenia a už ho nikto nepredbehol.Len 17-ročný I-ming Sum dosiahol najväčší úspech v kariére. V tretej jazde išiel ako posledný a ešte mal šancu atakovať zlato, jazda mu však úplne nevyšla. Pre 28-ročného McMorrisa je to tretí olympijský bronz po Soči a Pjongčangu.Američan Redmond Gerard, obhajca zlatej medaily z predošlých hier v Pjongčangu, obsadil v 12-člennom finále štvrtú priečku. Kanaďan Sebastien Toutant, líder hodnotenia disciplíny v tomto ročníku Svetového pohára, obsadil konečné deviate miesto.