Zlato v šprinte získal biatlonista Guigonnat, Sklenárik na 56. mieste

ME - šprint mužov na 10 km:



1. Antonin Guigonnat (Fr.) 22:51,9 min (0)

2. Johan-Olav Botn +14,5 s (2)

3. Isak Frey (obaja Nór.) +16,7

4. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +25,5 (1)

5. Vebjörn Sörum (Nór.) +32,3 (2)

6. Theo Guiraud Poillot (Fr.) +32,9 (1)

7. Mats Överby +36,0 (1)

8. Martin Uldal (obaja Nór.) +36,2 (1)

9. Daniele Cappellari (Tal.) +47,6 (0)

10. Martin Nevland (Nór.) +48,9 (1)

... 56. Tomáš SKLENÁRIK +2:07,9 (4)

80. Damián CESNEK +2:59,5 (2)

84. Matej KAZÁR +3:04,4 (0)

90. Šimon ADAMOV +3:19,9 (4)

92. Sebastián ILAVSKÝ +3:22,3 (1)

97. Matej BADÁŇ (všetci SR) +3:31,2 (3)

Osrblie 26. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat získal zlato v šprinte na ME v Osrblí. V piatkových pretekoch predviedol čistú streľbu a triumfoval časom 22:51,9 minúty. Druhý skončil Nór Johan-Olav Botn so stratou 14,5 sekundy a bronz získal jeho krajan Isak Frey (+16,7 s). Zo šestice domácich reprezentantov bol najlepší Tomáš Sklenárik, ktorý obsadil 56. miesto s mankom 2:07,9 minúty na víťaza a ako jediný zo Slovákov postúpil do sobotňajšej stíhačky.V Národnom biatlonovom centre panovalo v piatok slnečné počasie so slabým vetrom. Podložka, ktorá v noci primrzla, bola rýchla, čo vyhovovalo najmä dobrým bežcom a mohli tak stiahnuť aj prípadné chyby na strelnici. Teplota sa dopoludnia vyšplhala nad štyri stupne Celzia. Jeden z najrýchlejších bežcov Johan-Olav Botn z Nórska minul na ležke jeden terč, jeho krajan a víťaz úvodného individuálu Vebjörn Sörum bol presný a dostal sa pribežne na čelo po prvej položke. Za ním sa zaradil len s trojsekundovým mankom skúsený Lotyš Andrejs Rastorgujevs.Ako prvý zvládol čisto obe položky ďalší pretekár s bohatými skúsenosťami zo Svetového pohára Guigonnat a do cieľa prišiel s náskokom až 36 sekúnd pred Nórom Matsom Överbym, ktorý minul jeden terč. Druhú chybu pridal v stojke Botn a i keď sa zaradil priebežne na druhé miesto (+24,6 s), tak stratil šancu zabojovať o zlato. Na stojke vybuchol Sörum, ktorý pred prvou ranou až trikrát zmenil polohu, potom dvakrát minul a zaradil sa na piate miesto. Rastorgujevs si odpálil titul poslednou ranou, no bojoval o ďalšie medaily.Guigonnatov čas 22:51,9 minúty už nikto neohrozil a skúsený Francúz získal zlato. Botn síce v poslednom kole poriadne pridal, no stiahol iba desať sekúnd. Do hry o medaily prehovoril ešte Talian Daniele Cappellari, ktorý po stojke strácal na Guigonnata 17,2 sekundy, no v záverečnom kole stratil. Medzi medailistov sa dostal Frey so štartovým číslom 74, s jednou chybou na strelnici stratil 16,7 sekundy. Rastorgujevs bol štvrtý a Sörum piaty.Z domácich pretekárov vyštartoval ako prvý Sklenárik, ktorý išiel v prvom kole s malou stratou iba 11 sekúnd, no na ležke spravil tri chyby a pripravil sa o lepší výsledok. Na stojke minul tretí terč a do konca tŕpol, či sa dostane medzi 60-tku najlepších, ktorí postúpili do sobotňajšej stíhačky (11.00 h). Nakoniec sa do nej tesne zmestil na 56. priečke. Ostatní Slováci už nie. Veterán Matej Kazár, ktorý už dávnejšie ukončil aktívnu kariéru a štartuje len príležitostne, predviedol čistú streľbu, no bežecky mu to nešlo a skončil na 84. mieste (+3:04,4 min). O štyri priečky vyššie bol Damián Cesnek s bilanciou 1+1 a stratou 2:59,5 min. Šimon Adamov obsadil 90. miesto (4, +3:19,9 min), Sebastián Ilavský bol 92. (1, +3:22,9 min) a Matej Badáň skončil na 97. pozícii (3, +3:31,2 min).," povedal po svojom dojazde do cieľa pre TASR Sklenárik. "," povedal Cesnek.