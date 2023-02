Zlato v super-G na MS získal Crawford, o stotinku pred Kildem

Courchevel/Meribel 9. februára (TASR) - Kanadský lyžiar James Crawford sa vo štvrtok vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel stal novým majstrom sveta v super-G, keď o stotinku zdolal Nóra Aleksandra Aamodta Kildeho. Dvadsaťpäťročný pretekár získal svoje prvé zlato na šampionátoch a druhú medailu, keďže z olympijských svahov ho zdobí bronz v kombinácii. Tretie miesto a druhý cenný kov na podujatí v jeho domovskom regióne vybojoval Francúz Alexis Pinturault (+0,26 s).



Crawford patril k širšiemu okruh kandidátov na popredné priečky, ale nie úplne na medailové. Vo Svetovom pohári skončil v super-G raz druhý a v zjazde pridal ďalšie dve pódiové umiestnenia, všetko v minulej sezóne. Zato je vysokofavorizovaný rovesník Marco Odermatt musí o svoj prvý kov na MS bojovať, Švajčiara zatiaľ okrem množstva triumfov v SP zdobí len olympijské zlato v obrovskom slalome.



Prvý pozoruhodný čas spravil už s dvojku Loic Meillard, ale seriál top-favoritov sa začal od 7-ky. Pred ňou štartoval šampión z roku 2019 Dominik Paris, nemá špičkovú fazónu, lenže prvými dvoma medzičasmi potvrdil jej dobré gradovanie. Talian šiel príliš riskante a uprostred jazdy zobral jednu bránku so sebou do pádu, skončil sa šťastne a do cieľa zlyžoval sám. Následne sa dostal do vedenie Marco Odermatt, ktorý mal slabšie horné medzičasy ako Paris, ale dole získal na Meillarda. Už ďalší v cieli naznačil, že vedúci pretekár SP a víťaz štyroch zo šiestich superobrovských slalomov tejto sezóny SP nezíska zlato ako svoju prvú medailu na svojich tretích MS. Bol ním Alexis Pinturault, ktorý sa na materskom svahu po zlate v kombinácii dostal aj v špeciálnom super-G do vedenia. Francúz šiel podobne ako v utorok, predviedol najčistejší štýl s hladkými prechodmi z hrany na hranu.



To zvyk Aleksandra Aamodta Kildeho je v každom oblúku čo najskôr dostať lyže na sklznicu. Nór šiel agresívne, v niektorých zákrutách aj s drobnými chybičkami a išiel pomerne jasne do vedenia. Zdalo sa, že víťaz dvoch super-G sezóny mieri za svojím prvým titulom na šampionátoch, štartuje na štvrtom od roku 2015, na predchádzajúcom chýbal pre zranenie. Zlatá nádej dvojnásobného olympijského víťaza trvala v relatívne krátkom a rýchlom super-G niečo vyše minúty, lebo Crawford zaskočil favoritov prvého sledu. Predviedol čosi ako mix jazdy Kildeho a Pinturaulta a zaradil ich za seba na ďalšie pódiové pozície, Nóra najtesnejší rozdielom, hoci medzičasy mal na hrane bronzu.