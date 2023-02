Fluryová triumfovala v zjazde: Neuveriteľné

výsledky zjazdu na MS (Courchevel):



1. Jasmine Fluryová (Švaj.) 1:28,03 min,

2. Nina Ortliebová (Rak.) +0,04 s,

3. Corinne Suterová (Švaj.) +0,12,

4. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,37,

5. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,37,

6. Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,42,

7. Stephanie Venierová (Rak.) +0,57,

8. Kira Weidleová (Nem.) +0,61,

9. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,71,

10. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,84







Courchevel/Meribel 11. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Jasmine Fluryová sa v sobotu vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel prekvapujúco stala novou majsterkou sveta v zjazde. Dvadsaťdeväťročná pretekárka zdolala o štyri stotiny sekundy Rakúšanku Ninu Ortliebovú a o dvanásť svoju krajanku Corinne Suterovú.Pre Fluryovú je to premiérové zlato i medaila z vrcholných podujatí, na svojom konte má len jediné víťazstvo vo Svetovom pohári a dve pódiá. V roku 2017 triumfovala v super-G v St. Moritzi a vlani bola druhá v zjazde v Garmisch-Partenkirchene.povedala v cieli víťazka.Fluryová odštartovala ako druhá a využila chladnejšie podmienky na svahu Roc de Fer. Aj keď nemala na žiadnom sektore najlepší čas, jej plynulá jazda najmä v strednej pasáži s dlhými oblúkmi a terénnymi nerovnosťami slávila úspech. Ortliebová bola najrýchlejšia v hornej pasáži, no mierne stratila práve v strednej časti a nakoniec zaostala tesne o štyri stotiny. Olympijská šampiónka Suterová zvládla najlepšie záver, no manko nakoniec nestiahla a neobhájila zlato z predošlého šampionátu. Aj na ďalších miestach bolo poradie vyrovnané a do jednej sekundy sa zmestilo až jedenásť pretekárok.Jedna z najväčších favoritiek a líderka poradia disciplíny v SP Sofia Goggiová išla od úvodu agresívne, ale v závere neprešla bránku. Preteky po páde nedokončila ani Američanka Breezy Johnsonová.