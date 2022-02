Zlato Vlhovej potešilo aj Dubovskú: Ukázala, že je najlepšia

Peking 9. februára (TASR) - Okrem slovenských priaznivcov mala radosť zo zlatej olympijskej medaily Petry Vlhovej aj jej súperka z Českej republiky. Martina Dubovská reprezentuje Česko už od juniorského veku, no vyrastala a stále žije v Liptovskom Mikuláši. Podľa nej Vlhová v Pekingu ukázala, že je najlepšia.



Dubovská skončila v olympijskom slalome trinásta, na slovenskú reprezentantku stratila vyše dvoch sekúnd. "V polovici prvého kola som vytuhla, nebolo to ono. V druhom som išla lepšie, ale v závere som sa dopustila chyby. Dievčatá jazdia neskutočne, mám čo robiť," povedala po pretekoch v mix zóne.



Dvadsaťdeväťročná lyžiarka počas pretekov Svetového pohára priznala, že jej Vlhová dáva rady a informuje ju o trati. To však v Pekingu nešlo: "Neriešili sme to spolu. Dnes nie."



Po svojej jazde však Dubovská sledovala v cieľových priestoroch, ako celá dráma dopadne. "Chcela som to vidieť. Petre sa to podarilo, to je neskutočné. Z ôsmeho miesta po prvom kole získať zlato, to bolo famózne. Petra ukázala, že je najlepšia."



Dubovská tiež pochválila prácu trénera Maura Piniho, ktorý Vlhovej ušil na mieru trať druhého kola: "Ona má neskutočné závery trate a jej tréner to vie. Postavil jej to na telo."