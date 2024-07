Zlato vo vzduchovej pištoli získal Číňan Sie Jü

strelectvo - vzduchová pištoľ, muži finále:



1. Sie Jü (Čína) 240,9 b, 2. Federico Nilo Maldini 240,0, 3. Paolo Monna (obaja Tal.) 218,6, 4. I Won-ho (Kór. rep.) 197,9, 5. Christian Reitz (Nem.) 177,6, 6. Robin Walter (Nem.) 158,4, 7. Damir Mikec (Srb.) 136,9; 8. Davaakhuu Enkhtaivan (Mong.) 115,7

Paríž 28. júla (TASR) - Čínsky strelec Sie Jü získal zlato na OH v Paríži v disciplíne vzduchová pištoľ. Na stupňoch víťazov ho doplnili dvaja Taliani, strieborný Federico Maldini a bronzový Paolo Monna.Sie sa dostal do čela po 20 z 24 striel a nazbieral vo finále napokon 240,9 b. Druhý Maldini zaostal o 9 desatín bodu. Tretí Monna podľa tradičného formátu finále absolvoval o dva pokusy menej a zaznamenal 218,6. V disciplíne sa predstavil aj slovenský reprezentant Juraj Tužinský, ktorý sa do finálovej osmičky neprebojoval a obsadil konečnú 25. priečku.Čína získala zlato aj v druhej streleckej disciplíne v Paríži a vo vzduchovej pištoli si pripísala prvenstvo opäť po 16 rokoch. Naposledy doma v Pekingu triumfoval Pchang Wej.