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Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappe s desiatimi gólmi
Kapitán Francúzska strelil desať gólov a ovládol poradie strelcov pred argentínskou legendou Messim, ktorý zakončil turnaj s ôsmimi presnými zásahmi.
Autor TASR
New York 20. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe získal v nedeľu Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta 2026, keďže Lionel Messi vo finále v New Jersey nerozšíril svoje gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0:1 pp. Francúzi obsadili štvrté miesto, keď v dueli o bronz prehrali s Anglickom 4:6.
Kapitán Francúzska strelil desať gólov a ovládol poradie strelcov pred argentínskou legendou Messim, ktorý zakončil turnaj s ôsmimi presnými zásahmi. Anglický stredopoliar Jude Bellingham a nórsky útočník Erling Haaland zaznamenali zhodne po sedem gólov. Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid Mbappe získal toto ocenenie aj na MS 2022 v Katare, kde jeho tím prehral vo finále s Argentínou.
Francúz, ktorý debutoval na svetovom šampionáte v roku 2018 a získal titul, skóroval na tohtoročnom mundiale dvakrát v sobotňajšom zápase o tretie miesto, v ktorom Anglicko zvíťazilo 6:4. Mbappe je teraz s 22 gólmi na troch svetových šampionátoch historicky najlepším strelcom MS. Messiho predstihol o jeden presný zásah. „Radšej by som nebol historicky najlepším strelcom a hral vo finále,“ povedal Mbappe, ktorý má na konte viac ako sto reprezentačných štartov.
Francúzsky futbalista Kylian Mbappe ukončil MS v USA, Mexiku a Kanade s najvyšším počtom gólov spomedzi všetkých hráčov. V zápase o bronz proti Anglicku (4:6) navýšil ich počet na konečných desať a na diaľku tak zdolal hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho.
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj skončil vo štvrťfinále a Angličan Jude Bellingham. Po šesť presných zásahov majú na konte ďalší hráč „albionu“ Harry Kane a Ousmane Dembele z Francúzka.
Angličania a Francúzi sú tímami s najlepšími ofenzívami, keďže majú na konte po 20 gólov. Na treťom mieste je Argentína (19), ktorá v pozícii obhajcu nezvládla nedeľné finále proti Španielsku (0:1 pp). Práve čerství majstri sú na spoločnom štvrtom mieste s Belgičanmi (14 gólov).
V štatistike gólových prihrávok bol najlepší Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri siedmich presných zásahoch svojho tímu.
Kapitán Francúzska strelil desať gólov a ovládol poradie strelcov pred argentínskou legendou Messim, ktorý zakončil turnaj s ôsmimi presnými zásahmi. Anglický stredopoliar Jude Bellingham a nórsky útočník Erling Haaland zaznamenali zhodne po sedem gólov. Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid Mbappe získal toto ocenenie aj na MS 2022 v Katare, kde jeho tím prehral vo finále s Argentínou.
Francúz, ktorý debutoval na svetovom šampionáte v roku 2018 a získal titul, skóroval na tohtoročnom mundiale dvakrát v sobotňajšom zápase o tretie miesto, v ktorom Anglicko zvíťazilo 6:4. Mbappe je teraz s 22 gólmi na troch svetových šampionátoch historicky najlepším strelcom MS. Messiho predstihol o jeden presný zásah. „Radšej by som nebol historicky najlepším strelcom a hral vo finále,“ povedal Mbappe, ktorý má na konte viac ako sto reprezentačných štartov.
Najlepší strelci na MS v USA, Mexiku a Kanade:
10 gólov: Kylian Mbappe (Fr.)
8 gólov: Lionel Messi (Arg.)
7 gólov: Jude Bellingham (Angl.) a Erling Haaland (Nór.)
6 gólov: Ousmane Dembele (Fr.) a Harry Kane (Angl.)
5 gólov: Mikel Oyarzabal (Šp.)
4 góly: Ismaila Sarr (Sen.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.)
10 gólov: Kylian Mbappe (Fr.)
8 gólov: Lionel Messi (Arg.)
7 gólov: Jude Bellingham (Angl.) a Erling Haaland (Nór.)
6 gólov: Ousmane Dembele (Fr.) a Harry Kane (Angl.)
5 gólov: Mikel Oyarzabal (Šp.)
4 góly: Ismaila Sarr (Sen.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.)
Zlatá kopačka je nakoniec pre Mbappeho, na diaľku zdolal Messiho
Francúzsky futbalista Kylian Mbappe ukončil MS v USA, Mexiku a Kanade s najvyšším počtom gólov spomedzi všetkých hráčov. V zápase o bronz proti Anglicku (4:6) navýšil ich počet na konečných desať a na diaľku tak zdolal hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho.
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj skončil vo štvrťfinále a Angličan Jude Bellingham. Po šesť presných zásahov majú na konte ďalší hráč „albionu“ Harry Kane a Ousmane Dembele z Francúzka.
Angličania a Francúzi sú tímami s najlepšími ofenzívami, keďže majú na konte po 20 gólov. Na treťom mieste je Argentína (19), ktorá v pozícii obhajcu nezvládla nedeľné finále proti Španielsku (0:1 pp). Práve čerství majstri sú na spoločnom štvrtom mieste s Belgičanmi (14 gólov).
V štatistike gólových prihrávok bol najlepší Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri siedmich presných zásahoch svojho tímu.
Štatistiky hráčov po MS 2026:
Góly: Kylian Mbappe (Fr.) 10 gólov, Lionel Messi (Arg.) 8, Jude Bellingham (Angl.) a Erling Haaland (Nór.) po 7, Ousmane Dembele (Fr.) a Harry Kane (Angl.) po 6, Mikel Oyarzabal (Šp.) 5, Ismaila Sarr (Sen.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 7 asistencií, Martin Ödegaard (Nór.), Mbappe, Brahim Diaz (Mar.), Messi, Bruno Guimaraes (Braz.) po 4, Roberto Alvarado (Mex.), Anthony Gordon (Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Andreas Schjelderup (Nór.), Bukayo Saka (Angl.), Alexander Isak (Švéd.) všetci po 3
Strely na bránu: Mbappe 23, Messi 19, Bellingham (Angl.) 13, Haaland, Yamal, Oyarzabal všetci po 12, Kane, Vinicius, Dembele všetci po 11, Cristiano Ronaldo (Portug.), Jonathan David (Kan.) obaja po 9
Počet prihrávok: Rodri 753, Pau Cubarsi 670, Aymeric Laporte (obaja Šp.) 618, Leandro Paredes (Arg.) 533, Marc Guehi (Angl.) 514, Enzo Fernandez (Arg.) 480, Ezri Konsa (Angl.) 469, Manuel Akanji (Švaj.) 444, Marc Cucurella (Šp.) 428, Granit Xhaka (Švaj.) 427
Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) a Gregor Kobel (Švajč.) obaja po 20, Yassine Bounou (Mar.) a Jordan Pickford (Angl.) obaja po 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud. Ar.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1
ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.), Lisandro Martinez, Cristian Romero (obaja Arg.), Paredes, Fernandez všetci po 2
ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.), Fernandez všetci po 1
Góly: Kylian Mbappe (Fr.) 10 gólov, Lionel Messi (Arg.) 8, Jude Bellingham (Angl.) a Erling Haaland (Nór.) po 7, Ousmane Dembele (Fr.) a Harry Kane (Angl.) po 6, Mikel Oyarzabal (Šp.) 5, Ismaila Sarr (Sen.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 7 asistencií, Martin Ödegaard (Nór.), Mbappe, Brahim Diaz (Mar.), Messi, Bruno Guimaraes (Braz.) po 4, Roberto Alvarado (Mex.), Anthony Gordon (Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Andreas Schjelderup (Nór.), Bukayo Saka (Angl.), Alexander Isak (Švéd.) všetci po 3
Strely na bránu: Mbappe 23, Messi 19, Bellingham (Angl.) 13, Haaland, Yamal, Oyarzabal všetci po 12, Kane, Vinicius, Dembele všetci po 11, Cristiano Ronaldo (Portug.), Jonathan David (Kan.) obaja po 9
Počet prihrávok: Rodri 753, Pau Cubarsi 670, Aymeric Laporte (obaja Šp.) 618, Leandro Paredes (Arg.) 533, Marc Guehi (Angl.) 514, Enzo Fernandez (Arg.) 480, Ezri Konsa (Angl.) 469, Manuel Akanji (Švaj.) 444, Marc Cucurella (Šp.) 428, Granit Xhaka (Švaj.) 427
Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) a Gregor Kobel (Švajč.) obaja po 20, Yassine Bounou (Mar.) a Jordan Pickford (Angl.) obaja po 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud. Ar.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1
ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.), Lisandro Martinez, Cristian Romero (obaja Arg.), Paredes, Fernandez všetci po 2
ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.), Fernandez všetci po 1
Štatistiky tímov po MS 2026:
Góly: Anglicko a Francúzsko po 20, Argentína 19, Španielsko a Belgicko po 14, Nórsko 13, USA, Nemecko a Holandsko po 11, Senegal, Švajčiarsko, Brazília, Maroko a Mexiko po 10
Počet striel na bránku: Francúzsko 59, Španielsko 54, Anglicko 52, Argentína 46, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Nórsko a Švajčiarsko po 30, Brazília 29
Najviac inkasovaných gólov: Tunisko, Irak a Anglicko po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar, Nový Zéland a Francúzsko po 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): Turecko 58, Španielsko 58 Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína, Kolumbia, Maroko a Portugalsko všetci 53
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína, Španielsko, Alžírsko, Brazília, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Francúzsko, Anglicko a Kórejská republika po 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko, Senegal po 88
Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1
ŽK: Argentína 15, Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj 9, Anglicko, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7
ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko a Argentína po 1
Góly: Anglicko a Francúzsko po 20, Argentína 19, Španielsko a Belgicko po 14, Nórsko 13, USA, Nemecko a Holandsko po 11, Senegal, Švajčiarsko, Brazília, Maroko a Mexiko po 10
Počet striel na bránku: Francúzsko 59, Španielsko 54, Anglicko 52, Argentína 46, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Nórsko a Švajčiarsko po 30, Brazília 29
Najviac inkasovaných gólov: Tunisko, Irak a Anglicko po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar, Nový Zéland a Francúzsko po 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): Turecko 58, Španielsko 58 Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína, Kolumbia, Maroko a Portugalsko všetci 53
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína, Španielsko, Alžírsko, Brazília, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Francúzsko, Anglicko a Kórejská republika po 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko, Senegal po 88
Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1
ŽK: Argentína 15, Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj 9, Anglicko, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7
ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko a Argentína po 1