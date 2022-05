Zlatú korčuľu získal Buček z Nitry, je aj najproduktívnejším hráčom

Držitelia Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off:



2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)



2015 Gabriel Spilar (HC Košice)



2016 David Laliberté (HK Nitra)



2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)



2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)



2019 Samuel Buček (HK Nitra)



2020 neudelila sa



2021 Dávid Skokan (HK Poprad)



2022 Samuel Buček (HK Nitra)

Produktivitu aj poradie strelcov sezóny 2021/2022 ovládol Buček

Na archívnej snímke zľava Brant Harris (Bratislava) a Samuel Buček (Nitra) v treťom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Produktivita TEL 2021/2022 (základná časť + play off):



1. Samuel Buček (Nitra) 69 54 34 88



2. Brant Harris (Slovan Bratislava) 65 28 44 72



3. William Rapuzzi (Slovan Bratislava) 67 29 38 67



4. Samuel Takáč (Slovan Bratislava) 53 21 42 63



5. Andrew Yogan (Slovan Bratislava) 65 27 35 62



6. Marcel Haščák (Slovan Bratislava) 48 29 32 61



7. Patrik Svitana (Poprad) 56 18 43 61



8. Allan McPherson (Košice) 61 17 37 54



9. Michal Chovan (Košice) 62 15 38 53



10. Marek Tvrdoň (Nitra) 67 14 39 53







/pozn.: za menom hráča a klubom nasleduje počet odohratých zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov/

Nitra 1. mája (TASR) - Hokejový útočník Samuel Buček z HK Nitra získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča Kaufland play off Tipos extraligy 2021/2022. Vo vyraďovacej časti odohral 19 zápasov, v ktorých získal 24 kanadských bodov za 13 gólov a 11 asistencií.Dvadsaťtriročný útočník sa stal siedmym držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off najvyššej slovenskej súťaže, pričom až šesťkrát sa stalo, že ju nezískal hráč víťazného tímu. Buček ju dostal aj v roku 2019, Nitra vtedy podľahla vo finále Banskej Bystrici.Útočník HK Nitra Samuel Buček sa stal najproduktívnejším hráčom hokejovej Tipos extraligy v sezóne 2021/2022. V súčte základnej časti a play off získal celkovo 88 kanadských bodov, čo bolo o 16 viac, než mal druhý v poradí Brant Harris zo Slovana Bratislava. Buček sa stal s 54 gólmi aj suverénne najlepším strelcom súťaže, druhí v poradí slovanisti William Rapuzzi a Marcel Haščák zaostali o 25 gólov (obaja po 29).