Zlatý Dale: Narodenie dieťaťa mi zmenilo život
Autor TASR
Anterselva 20. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Dale zažil v piatok perfektné preteky a najväčší úspech v kariére. V náročných podmienkach v Anterselve, kde najväčší favoriti zbierali chyby na strelnici, vybielil všetkých 20 terčov a získal prvú medailu a hneď zlatú na zimných olympijských hrách.
Dvadsaťosemročný Nór, ktorý bol dlho v tieni slávnejších krajanov Johannesa Thingnesa a Tarjeia Böovcov i Sturlu Holma Lägreida, ešte nikdy neoslavoval zlato na veľkom podujatí a aj vo Svetovom pohári zatiaľ nazbieral len tri individuálne víťazstvá. „Zajazdil som najlepšie preteky v mojom živote, v mojej najobľúbenejšej disciplíne a tu, v jednej z mojich najobľúbenejších arén. Na tento deň nikdy nezabudnem,“ vyznal sa po pretekoch.
Dale využil zaváhania na veternej strelnici, kde pohoreli jeho krajania Johan-Olav Botn, Vetle Sjestad Christainsen, Francúzi Quentin Fillon-Mailet a Emilien Jacquelin, či Švéd Sebastian Samuelsson. Pomohli mu aj problémy domáceho Tommasa Giacomela, ktorý viedol po druhej streľbe, no zdravotné problémy ho donútili odstúpiť z pretekov. Dale sa dostal na čelo treťou čistou streľbou, stopercentnú bilanciu si udržal aj po 20 výstreloch a prišiel si po prvý cenný kov z olympiády. „Bol to pre mňa úžasný deň. V poslednom kole, keď som už vedel, že mám zlato, som zažil veľa emócií. Ešte viac ich bolo, keď som prešiel cieľom pred plným štadiónom,“ vyhlásil.
Nórsky pretekár doteraz nezískal zlato ani na majstrovstvách sveta, odkiaľ má dve striebra a jeden bronz. Táto sezóna je však pre neho špecifická, v septembri sa stal prvýkrát otcom, čo mu zmenilo pohľad na svet. „Zlepšilo mi to život a tiež môj športový život. Všetko sa trochu zmenilo. Samozrejme, biatlon je stále veľmi veľkou súčasťou môjho života a je pre mňa dôležitý, ale už nie je to najdôležitejšie. To mi naozaj pomohlo v kariére,“ prezradil.
Počas prebiehajúcej sezóny si vo Svetovom pohári pripísal jedno druhé a dve tretie miesta. „Zatiaľ to bol veľmi dobrý rok. Stal som sa otcom a dnes som získal olympijské zlato. Bolo to úžasných posledných šesť mesiacov. Mám pocit, že som zažil to najlepšie z oboch svetov, či už v rodinnom alebo športovom živote. Teraz mám svoj život rád, to je isté,“ povedal.
Dale zároveň spečatil nórsky míľnik. Škandinávska krajina, ktorá je počtom obyvateľov podobná Slovensku, získala na prebiehajúcich hrách už 17. zlato, čím o jedno prekonala vlastný rekord z predchádzajúcich hier v Pekingu: „Olympijské zlato je história a byť súčasťou nórskej zlatej medailovej žatvy je veľmi príjemný pocit.“
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/