Zlín sa dohodol na spolupráci s Vrbom: Prvý krok je záchrana

Zlín 28. novembra (TASR) - Český futbalový klub Trinity Zlín sa v pondelok dohodol na spolupráci s trénerom Pavlom Vrbom. Jeho cieľom bude v prvom rade záchrana v najvyššej súťaži a neskôr stabilizácia klubu.



"Pavel Vrba patrí medzi najúspešnejších trénerov v histórii českej ligy. Keď sa objavila možnosť vyjednávať s ním, nemali sme nad čím rozmýšľať," uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku viceprezident Zdeněk Grygera. Päťdesiatosemročný kormidelník má na konte tri tituly z českej najvyššej súťaži, Český pohár i Superpohár.



"Bol by som rád, keby sme sa zachránili, to je prvý krok. Uvítal by som však, keby to malo nadväznosť, nechcem, aby sa klub zachraňoval každý rok a menil trénerov. Chcem, aby sa znova stabilizoval a bol v strede tabuľky. Potom si môžeme stanoviť aj vyššie ciele," povedal Vrba v rozhovore pre oficiálnu webstránku klubu. V Zlíne bude trénovať aj slovenského stredopoliara Mareka Hlinku a brankára Mateja Rakovana. "Ševci" sa momentálne nachádzajú na predposlednom pätnástom mieste tabuľky.