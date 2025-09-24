< sekcia Šport
Zmena v názve Israel-Premier Tech je podľa sponzorov nevyhnutná
Autor TASR
Quebec 24. septembra (TASR) - Titulárny sponzor cyklistického tímu Israel-Premier Tech považuje zmenu názvu po incidentoch na tohtoročnej Vuelte za nevyhnutnú. Kanadská nadnárodná spoločnosť očakáva odstránenie slova Izrael, proti ktorému protestovali propalestínski demonštranti počas viacerých podujatí.
Vrchol protestov zažili organizátori jednej z troch Grand Tour, ktorí skrátili niektoré etapy a tú záverečnú s finišom v Madride museli neutralizovať. Israel-Premier Tech už počas podujatia reagoval skrátením názvu tímu na IPT.
Demonštrácie sa uskutočnili aj počas pretekov Grand Prix Montreal či Grand Prix Quebec, v ktorých blízkosti má spoločnosť Premier Tech svoje sídlo. „Citlivo sledujeme situáciu na medzinárodnej scéne, ktorá sa výrazne zmenila od nášho príchodu do World Tour v roku 2017. Počas nášho 30-ročného pôsobenia v cyklistike sme sa stále sústredili v prvom rade na vývoj v športe. Pre aktuálnu situáciu to však už nie je udržateľné. Očakávame, že smerom do budúcna, už slovo Izrael v názve nebude,“ píše sa v stanovisku Premier Tech.
Tím údajne aktuálne plánuje, ako sa bude prezentovať počas budúcej sezóny. Ak však svoj názov a identitu nezmení, bude sa musieť zaobísť aj bez hlavného výrobcu bicyklov značky Factor. „O svojom rozhodnutí som už tím informoval. Ak sa nezmení názov a vlajka, nebudeme pokračovať ako sponzori,“ povedal pre Cyclingnews zakladateľ spoločnosti Rob Gitelis.
