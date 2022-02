Zmij s Vaverčákom po tréningu: Vieme, ako chceme ísť

Na snímke ukrajinskí sánkari Igor Stachiv a Andrij Lyseckij počas šiestej tréningovej jazdy mužov v dvojsedadlových saniach v tobogáne v Jen-čchingu na ZOH 2022 v Pekingu 8. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenskí sánkari Matej Zmij a Tomáš Vaverčák počas šiestej tréningovej jazdy mužov v dvojsedadlových saniach v tobogáne v Jen-čchingu na ZOH 2022 v Pekingu 8. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 8. februára (TASR) - Zo šiestich tréningových jázd, ktoré slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij absolvovali v olympijskom tobogane v Pekingu, im najlepšie vyšla predposledná. V nej stlačili v dvojsedadlových saniach čas pod jednu minútu a v stredajšej súťaži by sa chceli k tomuto času priblížiť.Zmij s Vaverčákom mali tréning rozložený do troch dní. Od nedele 6. februára až do utorka absolvovali každý deň dve jazdy. V prvej im namerali čas 1:02,652 min, no v ďalších sa postupne zlepšovali, v piatej ako jedinej stlačili čas pod minútu. Mal hodnotu 59,769 s. V šiestej si o niekoľko stotín pohoršili.povedal pre TASR Zmij.Slovenského olympionika teší, že v jazdách boli postupne lepší:Slovenská dvojica sa v tobogane v Jen-čchingu predstavila tento rok aj na pretekoch Svetového pohára, nešla teda no úplne nového prostredia.uviedol Zmij.Obaja sánkari sa pod olympijskými kruhmi predstavili po prvý raz, v pretekoch chcú zo seba vydať všetko. Zmija však mrzí, že si nemôže olympijskú atmosféru vychutnať úplne naplno:Pri redaktorovi TASR sa pristavil aj Vaverčák, ešte pred rozhovorom počúval trénera Lukáša Broža, ktorý mu stihol ukázať aj jazdu. Obaja sánkari sa v olympijskom tobogane predstavia spolu s Jozefom Ninisom a Katarínou Šimoňákovou aj v tímovej štafete, na ňu však zatiaľ reč neprišla.prezradil Vaverčák.Ninis spolu s ďalším sánkarom Mariánom Skupekom boli povzbudiť Petru Vlhovú v pondelkovom obrovskom slalome na zjazdovke, kam to majú z olympijskej dediny blízko lanovkou. Výprava sánkarov sa v Pekingu zdrží len do 12. februára, Vaverčák zatiaľ nevedel povedať, na ktoré športoviská sa pôjde pozrieť: