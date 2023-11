Značka Maradona patrí potomkom hráča, rozhodol súd

Buenos Aires 8. novembra (TASR) - Meno zosnulého legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu je obchodnou značkou, ktorá patrí členom jeho rodiny. V utorok to potvrdil Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu a odmietol tak nárok firmy Sattvica, ktorú vlastní bývalý futbalistov právnik.



Maradona si nechal zaregistrovať svoje meno ako značku na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v roku 2008. Využíval ho pri propagácii oblečenia, kopačiek, čiapok a ďalších produktov. Neskôr plánoval previesť práva na Sattvicu, no pred smrťou to formálne nestihol a jeho potomkovia zmenu registrácie zastavili. Sattvica má ešte možnosť odvolať sa na Súdny dvor EÚ, informovala AP.