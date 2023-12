Známu sochu Krista v Riu obliekli do Pelého dresu

Rio de Janeiro 31. decembra (TASR) - V Brazílii si uctili pamiatku trojnásobného majstra sveta vo futbale Pelého. Stalo sa tak pri príležitosti výročia jeho smrti. Jeden z najlepších svetových futbalistov zomrel pred rokom 29. decembra vo veku 83 rokov na rakovinu hrubého čreva.



Počas ceremónie a za hudby orchestra bola na sochu Krista spasiteľa v Riu de Janeiro premietaná projekcia dresu brazílskeho národného tímu s číslom 10 a menom Pelé. Prečítali aj posolstvo pápeža Františka: "Edson Arantes do Nascimento, ktorý sa svetovo preslávil ako Pelé, bol nepochybne športovcom, ktorý vo svojom živote prejavil všetky pozitívne vlastnosti športovca. Spomienka na kráľa futbalu zostáva nezmazateľná v mysliach mnohých a povzbudzuje nové generácie, aby sa na šport pozerali ako na prostriedok na posilnenie zväzkov jednoty medzi nami."



Ďalšie náboženské obrady sa konali v Pelého múzeu v Santose a v meste Tres Coracoes, kde sa Pelé v roku 1940 narodil. Futbalový klub Santos vzdal hold svojmu bývalému hráčovi na štadióne Vila Belmiro, kde Edson Cholbi do Nascimento, jeden z Pelého synov, vypustil do neba zo stredového kruhu 10 bielych balónov.



FIFA tiež vzdala hold Brazílčanovej pamiatke zverejnením videa s jeho akciami a názvom "Pelého odkaz bude žiť navždy."