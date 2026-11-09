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Znovuzvolenie Infantina je vopred jasná vec, tvrdí viceprezident AFC
Švajčiarsky šéf FIFA síce čelil rozsiahlej kritike, no dlho sa neobjavil nikto, kto by mal oficiálny záujem vystriedať ho vo funkcii.
Autor TASR
Bejrút 9. novembra (TASR) - Opätovné zvolenie Gianniho Infantina za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je podľa viceprezidenta Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) Hašima Hajdara vopred jasná vec. Libanončan to uviedol v rozhovore pre agentúru AFP.
Infantino sa ocitol pod paľbou kritiky, keď prezentoval svoj úmysel vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. AFC sa v auguste v spoločnom vyhlásení s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Konfederáciou severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) podpísala pod vyhlásenie, že „futbal nepatrí žiadnemu jednotlivcovi“. Neskôr v októbri však vyjadrila Infantinovi podporu na ďalšie obdobie.
Švajčiarsky šéf FIFA síce čelil rozsiahlej kritike, no dlho sa neobjavil nikto, kto by mal oficiálny záujem vystriedať ho vo funkcii. Až prvý novembrový týždeň ohlásil vstup do volebného súboja bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Kózó Tašima. Uzávierka kandidátov na prezidenta FIFA pre budúcoročné voľby je 18. novembra. „Tašima možno získa pár hlasov, ale bude pre neho zložité byť rovnocenným súperom. Byť prezidentom FIFA znamená mať vybudované vzťahy so všetkými regiónmi na svete. AFC plne a otvorene podporuje Infantina, jeho víťazstvo je vopred jasná vec,“ uviedol Hajdar.
Infantino sa ocitol pod paľbou kritiky, keď prezentoval svoj úmysel vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. AFC sa v auguste v spoločnom vyhlásení s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Konfederáciou severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) podpísala pod vyhlásenie, že „futbal nepatrí žiadnemu jednotlivcovi“. Neskôr v októbri však vyjadrila Infantinovi podporu na ďalšie obdobie.
Švajčiarsky šéf FIFA síce čelil rozsiahlej kritike, no dlho sa neobjavil nikto, kto by mal oficiálny záujem vystriedať ho vo funkcii. Až prvý novembrový týždeň ohlásil vstup do volebného súboja bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Kózó Tašima. Uzávierka kandidátov na prezidenta FIFA pre budúcoročné voľby je 18. novembra. „Tašima možno získa pár hlasov, ale bude pre neho zložité byť rovnocenným súperom. Byť prezidentom FIFA znamená mať vybudované vzťahy so všetkými regiónmi na svete. AFC plne a otvorene podporuje Infantina, jeho víťazstvo je vopred jasná vec,“ uviedol Hajdar.