Zo šestice stolných tenistov postúpila do druhej fázy iba Illášová

Výsledky ME do 21 rokov v stolnom tenise:



dvojhra ženy:



2. skupina:



Matilde Pintová (Port.) - Dominika Wiltschková (SR) 3:0 (11, 10, 7)

Wiltschková - Izabela Kovachovská (Sev. Mac.) 3:0 (6, 3, 4)

Clea De Stoppeleireová (Fr.) - Wiltschková 3:2 (-5, 4, -8, 6, 8)







12. skupina:



Adriana Illášová (SR) - Jana Rierová (Šp.) 2:3 (-7, 12, 7, -7, -7)

Illášová - Fanny Doutazová (Švaj.) 3:0 (9, 5, 9)

Illášová - Josephina Neumannová (Nem.) 2:3 (8, 5, -5, -3, -8)







dvojhra muži:



5. skupina:



Filip Delinčák (SR) - Andre Pierre Kases (Rak.) 3:1 (8, -5, 8, 10)

Tommaso Giovannetti (Tal.) - Delinčák 3:0 (4, 2, 8)

Delinčák - Arnau Pons (Šp.) 1:3 (9, -9, -3, -13)







6. skupina:



Samuel Arpáš (SR) - William Bergenblock (Švéd.) 2:3 (9, 10, -9, -6, -16)

Tom Closset (Bel.) - Arpáš 3:0 (6, 5, 7)

Arpáš - Wim Verdonschot (Bel.) 2:3 (7, -9, 6, -8, -7)







7. skupina:



Adam Klajber (SR) - Borna Peter (Chor.) 1:3 (-6, -7, 8, -12)

Klajber - Louis Laffineur (Bel.) 1:3 (-5, 6, -5, -10)

Klajber - Hakan Isik (Tur.) 3:0 (6, 5, 6)







8. skupina:



Daniel Lindso (Švéd.) - Samuel Palušek (SR) 2:3 (9, 7, -10, -5, -7)

Palušek - Tiago Abiodun (Port.) 1:3 (-7, -9, 9, -8)

Andre Bertelsmeier (Nem.) - Palušek 3:2 (-5, 9, 10, -9, 5)

Skopje 24. januára (TASR) - Slovenská stolná tenistka Adriana Illášová postúpila na európskom šampionáte do 21 rokov v severomacedónskej metropole Skopje do druhej fázy ženskej dvojhry.V úvodnej fáze obsadila v 12. skupine druhú postupovú priečku s bilanciou jedna výhra a dve tesné prehry. Dominika Wiltschková skončila v 2. skupine na nepostupovej tretej priečke.Z kvarteta Adam Klajber, Filip Delinčák, Samuel Arpáš, Samuel Palušek sa do druhej fázy mužského singla neprebojoval ani jeden slovenský reprezentant.