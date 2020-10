Zo školskej lavice na vrchol, Swiateková v Paríži pobláznila svet

Poľská tenistka Iga Swiateková pózuje v šatni s trofejou po víťazstve nad Američankou Sofiou Keninovou vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 10. októbra 2020 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 11. októbra (TASR) - Ešte pred týždňom si Iga Swiateková nebola istá, či sa bude tenisu venovať dlhodobo, alebo pôjde študovať na univerzitu. Dnes je 19-ročná Poľka grandslamová šampiónka. Stala sa rebríčkovo najnižšie postavenou hráčkou, ktorá vyhrala Roland Garros, a tiež najmladšou od roku 1992, keď sa tešila osmenásťročná Monica Selešová. Senzačným triumfom na parížskej antuke na seba strhla veľkú pozornosť a svetové médiá rozoberajú jej fantastickú jazdu pod Eiffelovou vežou.povedala Swiateková po dominantnom finálovom triumfe 6:4, 6:1 nad turnajovou štvorkou, Američankou Sofiou Keninovou. Historicky prvá poľská grandslamová šampiónka v Open ére neprehrala na celom turnaji ani jeden set, čo sa naposledy podarilo Belgičanke Justine Heninovej v roku 2007.Swiateková po osemfinálovom víťazstve nad bývalou víťazkou Roland Garros a jednou z favoritiek turnaja Rumunkou Simonou Halepovou pred médiami priznala, že sa rozhoduje o svojej ďalšej budúcnosti.povedala podľa BBC pred týždňom. Po triumfe na parížskej antuke má už o budúcnosti asi jasno, tenisové osobnosti jej predpovedajú veľkú budúcnosť. Niektorí jej krajania vtipne premenovali turnaj v Paríži na "Poland Garros."Swiateková je zo športovej rodiny, jej otec Tomasz je bývalý veslár a v roku 1988 reprezentoval Poľsko na olympijských hrách v Soule.ďakovala otcovi po finále.Sympatická poľská tenistka ako jedna z mála hráčok na okruhu WTA zamestnáva v tíme aj svojho vlastného psychológa. Má rada matematiku a miluje rockovú hudbu. Medzi jej obľúbené kapely patrí Guns N' Roses. Pred zápasmi sa tradične naštartuje hitom tejto kapely "Welcome to the jungle." Ako mladá začínala s plávaním, ale postupne presedlala po vzore staršej sestry na tenis. Raketu chytila do ruky prvýkrát ako štvorročná a od začiatku bolo vidieť, že je talentovaná.povedal pre denník Przeglad Sportowy jej bývalý tréner Artur Szostaczko.Debut na Roland Garros absolvovala Swiateková minulý rok, vtedy sa ešte pasovala s domácimi úlohami, štúdium ukončila až tento rok.povedal pre BBC jej tréner Piotr Sierzputowski:Jej život sa po triumfe na Grand Slame asi zmení. Už počas jej skvelej jazdy na turnaji priznala, že si musela vypnúť telefón.Swiateková zinkasovala za parížsky triumf prémiu 1,6 milióna eur a do svetového rebríčka WTA si pripísala 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní poskočí z 54. na 17. miesto.