Zo slovenskej nominácie vypadli Polievka, Vavro, Schranz i Šatka

Senec 18. marca (TASR) - Z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Rakúskom a v Nórsku vypadli štyria hráči. Pre zdravotné problémy nebudú trénerovi Francescovi Calzonovi k dispozícii Róbert Polievka, Denis Vavro, Ivan Schranz ani Ľubomír Šatka. Kouč SR donominoval obrancu Spartaka Trnava Sebastiana Kóšu a Mareka Kristiána Bartoša z Podbrezovej.



Až piati slovenskí reprezentanti museli ísť v druhý deň zrazu na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré u štyroch z nich preukázala komplikácie. Liečba zranení si vyžiada niekoľko týždňov. Obranca Dávid Hancko je na základe výsledkov vyšetrenia v poriadku. "Denis Vavro má menšie svalové zranenie priťahovača, posielame ho späť do klubu na doliečenie, ktoré odhadujem na 3-6 týždňov. Robo Polievka prišiel s poranením zadného stehenného svalu a liečba by mala trvať 4-6 týždňov a aj on cestuje naspäť do klubu. Ľubo Šatka má po poslednom zápase vážne poranenie členka a u neho liečba potrvá najdlhšie, asi 10-12 týždňov a samozrejme, nemá význam, aby na zraze zostával, keďže do zápasu zasiahnuť nemôže. U Ivana Schranza pretrvávajú chronické bolesti v oblasti pravého triesla a rezonancia ukázala akútne zhoršenie. V poriadku by mohol byť za 3-4 týždne,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu lekár národného tímu Zsolt Fegyveres



Calzona na maródku v tíme zareagoval tak, že donominoval obrancu Kóšu, ktorý sa pripravuje s reprezentáciou do 21 rokov na zápasy v Španielsku a na Malte, a Bartoša.