Zo štyroch Slovákov bodoval iba Černák, asistenciou prispel k výhre

NHL - sumáre



Buffalo Sabres - Ottawa Senators 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 19. Quinn (Peterka, McLeod), 33. Bernard-Docker (Kozak, Krebs), 42. Thompson (Benson, Dahlin) - 2. Tkachuk (Batherson, Cozens), 28. Perron (Greig, Giroux). Brankári: Reimer - Forsberg, strely na bránku: 24:32.







Carolina Hurricanes - Nashville Predators 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 27. Hall (Jarvis, Gostisbehere) - 6. Bunting (Bellows, Skjei), 25. Evangelista (Forsberg, Del Gaizo), 53. Evangelista (Del Gaizo, O´Reilly). Brankári: Kočetkov - Saros, strely na bránku: 35:16.







Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 6:1 (4:0, 2:0, 1:0)



Góly: 13. Cirelli (Paul, McDonagh), 14. McDonagh (Kučerov, ČERNÁK), 16. Cirelli (Hagel, Moser), 16. Point (Guentzel, Kučerov), 36. Kučerov (Raddysh, Bjorkstrand), 40. Hagel (Perbix, Lilleberg) - 55. Rust (Grzelczyk, Crosby). Brankári: Vasilevskij - Jarry (16. Nedeljkovic), strely na bránku: 27:15.







Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)



Góly: 11. Tavares (Nylander), 16. Nylander (Knies, Matthews), 22. McMann (Tavares, Nylander), 28. Tavares (Marner, Knies), 32. Nylander (Tavaers, McMann), 36. Kämpf (Jarnkrok, Lorentz), 52. Domi (McCabe) - 8. Poehling (Pelletier, Abols), 39. Couturier (Drysdale, Mičkov). Brankári: Stolarz - Ersson, strely na bránku: 30:19.







Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)



Góly: 42. Johansson (Zuccarello) - 7. Eichel (Stone, Theodore), 29. Howden (Hanifin), 55. Eichel (Hanifin, Karlsson), 57. Pearson, 58. Eichel (Stone, Korczak). Brankári: Fleury - Hill, strely na bránku: 23:38.







St. Louis Blues - Montreal Canadiens 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)



Góly: 19. Kyrou (Broberg, Holloway), 20. Holloway (Broberg, Thomas), 24. Thomas (Broberg, Faksa), 30. Texier (Fowler, Joseph), 51. Broberg (Neighbours, Thomas), 59. Bolduc (Thomas, Fowler). Brankári: Binnington - Montembeault (51. Dobeš), strely na bránku: 37:25







Winnipeg Jets - Washington Capitals 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 7. Morrissey (Scheifele, DeMelo), 40. Appleton (Niederreiter, Perfetti), 62. Ehlers (Samberg, Lowry) - 20. Mangiapane (Chychrun), 56. Ovečkin (Protas). Brankári: Hellebuyck - Thompson, strely na bránku: 25:29.







Calgary Flames - Seattle Kraken 4:3 pp (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)



Góly: 11. Klapka (Rooney, Miromanov), 43. Kadri (Huberdeau, Frost), 56. Andersson (Coronato), 64. Kadri (Coronato) - 31. Schwartz (McCann, Burakovsky), 39. Kartye (Dunn), 59. Eberle (Beniers, Schwartz). Brankári: Wolf - Daccord, strely na bránku: 37:29.







Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:0, 2:1



Góly: 7. Makar (Toews), 13. Ničuškin (Drouin, MacKinnon), 25. Toews (Nečas, Nelson), 49. MacKinnon (Drouin, Nečas), 58. O´Connor (Toews) - 7. Compher (Rasmussen, Tarasenko), 57. Watson (Compher, Edvinsson). Brankári: Blackwood - Lyon, strely na bránku: 28:23.







Los Angeles Kings - New York Rangers 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 31. Fiala (Kuzmenko, Kopitar), 38. Danault (Moore, Foegele), 60. Fiala - 23. J. T. Miller (Lafreniere, Schneider). Brankári: Kuemper - Šesťorkin, strely na bránku: 33:24.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:24 0 0 0 +1 3 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:34 0 0 0 0 0 2



Martin Fehérváry (Washington) 20:39 0 0 0 -1 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 4:20 0 1 1 +1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 26. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v noci na stredu v NHL asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Pittsburghom 6:1. Duel sa pre ňho skončil predčasne po tom, čo odstúpil v 14. minúte a už sa do hry nevrátil. V akcii boli aj Juraj Slafkovský z Montrealu, Martin Pospíšil z Calgary a obranca Washingtonu Martin Fehérváry, no nezapísali sa do kanadského bodovania.Tromi bodmi sa na víťazstve Tampy Bay podieľal útočník Nikita Kučerov (1+2). Stal sa tretím hráčom po Nathanovi MacKinnonovi a Leonovi Draisaitlovi, ktorý v prebiehajúcej sezóne prekonal hranicu 100 bodov. Pokoril ju v tretej sezóne za sebou a celkovo piatykrát v kariére.Montreal, ktorý je na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii, prehral na ľade St. Louis 1:6. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa po debutovom zápase NHL proti Nashvillu napokon nedostal do zostavy Blues. Jeho krajan v tíme hostí Juraj Slafkovský si pripísal plusový bod, keď bol na ľade pri jedinom góle hostí. V 19. minúte ho strelil kapitán Nick Suzuki, keď vyrovnal na priebežných 1:1, no domáci v druhej tretine odskočili súperovi na trojgólový rozdiel. Obranca St. Louis Philip Broberg a útočník Robert Thomas si pripísali po štyri kanadské body za gól a tri asistencie. Blues natiahli víťaznú sériu na sedem zápasov, Canadiens prehrali v treťom v sérii.V zápase lídrov oboch konferencií zvíťazil Winnipeg nad Washingtonom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte dánsky útočník Nikolaj Ehlers. Slovenský obranca v tíme hostí Martin Fehérváry sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod a menší trest a držanie v 2. tretine. Kapitán hostí Alexander Ovečkin v 56. minúte vyrovnal na priebežných 2:2 a dosiahol svoj 889. gól v základnej časti NHL. Na vyrovnanie historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte päť presných zásahov.Menší trest (za nešportové správanie) dostal aj Fehérváryho krajan Martin Pospíšil z Calgary. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade nad Seattlom 4:3 po predĺžení, keď víťazný gól strelil útočník Nazem Kadri. Flames si víťazstvom zachovali štvorbodové manko na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Na nej sa nachádzajú hráči St. Louis, ktorí odohrali o tri zápasy viac než Flames.Posledný tím tabuľky Východnej konferencie Buffalo zvíťazil nad Ottawou, ktorá bojuje o play off, 3:2. Víťazný gól strelil v 42. minúte útočník Tage Thompson. Asistenciu pri prvom góle hostí si pripísal Dylan Cozens, ktorý prišiel k "senátorom" pred uzávierkou prestupového obdobia práve z Buffala. V novom pôsobisku nazbieral osem bodov (3+5) v deviatich zápasoch.Ani strelecká prevaha 35:16 nepomohla hráčom Caroliny, ktorí doma prehrali s Nashvillom 1:3. Hostí podržal brankár Juuse Saros s 97,1-percentnou úspešnosťou zákrokov.Vysokú streleckú efektivitu predviedli hráči Toronta, ktorí zvíťazili na domácom ľade nad Philadelphiou 7:2. Na 7 presných zásahov im stačilo 30 striel, pričom brankár "letcov" Samuel Ersson mal iba 76,70-percentnú úspešnosť zákrokov. Po štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie si pripísali domáci útočníci John Tavares a William Nylander. Toronto zvíťazilo vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. Flyers prehrali v šiestom zápase za sebou a v 11 z predošlých 12.Útočník Jack Eichel trikrát prekonal Marca-Andre Fleuryho a piatym hetrikom v kariére a pomohol k triumfu Vegas na ľade Minnesoty 5:1. "Zlatí rytieri" zvíťazili vo štvrtom zápase za sebou, pričom v troch z nich mali hráča s hetrikom.Hráči Colorada potvrdili pozíciu favorita víťazstvom nad Detroitom 5:2. Dosiahli tretie víťazstvo za sebou, pričom z predošlých 13 zápasov prehrali len dva. Red Wings prehrali tretí zápas z predošlých štyroch a strácajú tri body na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii.Pozícia na voľnej karte sa vzďaľuje aj hráčom NY Rangers, ktorí prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich. Na ľade Los Angeles podľahli domácim 1:3. Dva góly strelil švajčiarsky útočník Kevin Fiala. Kings zvíťazili vo štvrtom zápase za sebou a z predošlých desiatich prehrali iba jeden.