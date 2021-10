Blíži sa ďalšia olympiáda v tieni pandémie, Čína čelí kritike

Snímka z testovacieho podujatia pred ZOH v Pekingu, 25. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Peking 25. októbra (TASR) – Už len sto dní sa v stredu 27. októbra začne odpočítavať do slávnostného otvorenia XXIV. zimných olympijských hier v Pekingu (4. až 20. februára 2022).Podobne ako pri tohtoročnej olympiáde v Tokiu však záverečné prípravy zatienila pandémia koronavírusu a krátko pred štartom je veľa vecí nejasných. Podujatie v metropole Číny, ktorá ako prvá privíta letnú i zimnú verziu športového sviatku, čelí veľkej kritike a mnoho ľudskoprávnych organizácií na celom svete volá po bojkote hier.Druhé „pandemické hry" sa uskutočnia len pol roka po olympiáde v Japonsku. Opäť budú platiť prísne opatrenia, pričom čínski organizátori na rozdiel od japonských tlačia aj na vakcináciu účastníkov. Tá síce nebude povinná, no nezaočkovaní športovci, funkcionári i ďalší budú musieť ísť po príchode do Číny do 21-dňovej karantény. Športovci môžu požiadať, aby nemuseli absolvovať karanténu, ale musia predložiť odôvodnenú lekársku výnimku. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o tom informoval už dávnejšie a organizátori to potvrdili aj v pondelok, keď zverejnili prvé verzie playbookov, čiže akýchsi plánov hry, podľa ktorých sa musia riadiť všetci účastníci hier.Športovci budú opäť fungovať v bubline a nemali by sa vôbec dostať do kontaktu s domácim obyvateľstvom. V uzavretých „okruhoch" budú fungovať aj všetci ostatní účastníci hier ako tréneri, členovia realizačných tímov a výprav, hostia či novinári. Do bublín, do ktorých sa dostanú len akreditované osoby, vstúpia hneď po prílete do Číny a opustia ich po odlete z krajiny. Medzi hlavné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy patria sledovanie zdravotného stavu už pred príletom do dejiska hier, trasovanie osôb, pravidelné testovanie, nosenie rúšok, dezinfekcia, atď. Podľa organizátorov manuály stanovujú pravidlá, ktoré umožnia každému akreditovanému účastníkovi prispieť k bezpečným a úspešným hrám.Bude to druhá olympiáda za sebou počas pandémie, kde rodinní príslušníci športovcov nebudú môcť navštíviť hostiteľskú krajinu a sledovať súťaže. Pekinský plán by mal očkovaným ľuďom umožniť voľnejší pohyb v rámci olympijskej bubliny oproti 14-dňovým obmedzeniam, ktoré platili pri prílete na OH do Tokia. Organizátori už oznámili aj to, že na ZOH sa nebudú môcť osobne zúčastniť diváci zo zahraničia. Podľa súčasnej verzie budú mať na športoviská prístup iba domáci diváci po splnení pandemických podmienok, ktoré zatiaľ neboli upresnené.Pandemická situácia nedovolila ani väčšie ceremónie s olympijskou pochodňou, ktorá do Číny dorazila minulý týždeň z Grécka. Slávnostné zapálenie olympijského ohňa v antickej Olympii sa konalo len pred pozvanými hosťami, no narušili ho aj protesty proti ZOH v Pekingu. Už v predvečer zapálenia ohňa zatkla grécka polícia dve osoby v Aténach a protestujúci proti porušovaniu ľudských práv s vlajkami Tibetu sa objavili aj v Olympii.Protesty a snahy o bojkot hier sa objavujú už od ich pridelenia Pekingu. Ich odporcovia vinia predstaviteľov krajiny z porušovania ľudských práv. Čínski organizátori však tvrdia, že je to pokus oa sú presvedčení, že hry budúuviedol po zapálení pochodne viceprezident organizačného výboru hier i MOV Jü Caj-čching. Viceprezident MOV John Coates uviedol, že spochybňovanie Číny v oblasti ľudských práv počas prípravy na ZOH v Pekingu nie je v kompetencii MOV. Peking čelí kritike pre zaobchádzanie s ujgurskými moslimami v regióne Sin-ťiang na severozápade krajiny, zásahy proti demonštrantom v Hongkongu a politiku voči Tibetu a Taiwanu.uviedol Coates.Čína verí, že prostredníctvom ZOH dokáže priviesť k zimným športom okolo 300 miliónov ľudí. Aj preto v krajine vybudovali niekoľko úplne nových športovísk. Pre potrebu hier však využijú mnoho z tých, ktoré hostili už letnú olympiádu v roku 2008, vrátane národného štadióna. Vtáčie hniezdo opäť privíta otvárací aj záverečný ceremoniál.Zimná olympiáda sa bude odohrávať v troch zónach. V Pekingu sa budú konať súťaže v halových ľadových športoch a v disciplíne Big Air. Alpskí lyžiari, bobisti, sánkari a skeletonisti budú súťažiť približne 90 km od pekinskej olympijskej dediny v Jan-čchingu, biatlonisti, bežci na lyžiach, skokani na lyžiach, severskí kombinátori, akrobatickí lyžiari či snoubordisti zasa v stredisku Čang Ťia-kchou asi 180 km od hlavného mesta. Dejiská prepojili modernou železničnou traťou stavanou na rýchlosti až 350 km/h. Čínski organizátori sa zamerali aj na ekologickú stránku hier a za jednu z priorít si určili trvalú udržateľnosť, všetky športoviská by mali fungovať na energii z obnoviteľných zdrojov.povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.Vo Vtáčom hniezde s kapacitou 80.000 divákov sa uskutočnia otvárací a záverečný ceremoniál, z dejiska plaveckých športov „Vodnej kocky" sa stala „Ľadová kocka", ktorá privíta curling, a napríklad v Hale Wukesong a na Národnom halovom štadióne, kde sa v roku 2008 odohrávali basketbalové zápasy a gymnastika, sa teraz pobijú o medaily hokejisti. V pekinskej zóne pribudla iba rýchlokorčuliarska aréna s kapacitou 12.000 divákov. V areáli bývalej továrne v Šou-kangu vzniklo športovisko pre súťaže v Big Air snoubordistov a akrobatických lyžiarov. V každej z troch zón vznikli Olympijské dediny, ktoré po hrách prerobia na byty a obchodné priestory. Rozpočet by mal byť na úrovni 3,9 miliardy USD, pekinská olympiáda v roku 2008 pritom stála vyše 40 miliárd.V Pekingu sa bude bojovať o 109 medailových kolekcií. V programe sa objaví aj sedem nových disciplín: monoboby žien, miešaná štafeta v šortreku, Big Air mužov aj žien v akrobatickom lyžovaní, súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, snoubordkrose i v akrobatickej disciplíne aerials (skoky).Peking získal právo usporiadať ZOH v roku 2022 na 128. zasadnutí MOV 31. júla 2015 v Kuala Lumpure. Hlavné mesto Číny získalo v hlasovaní 44 hlasov a o štyri zdolalo kazašské Almaty.