Zodpovednosť za chaos pred vlaňajším finále LM v Paríži nesie UEFA

Paríž 13. februára (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) nesie "primárnu zodpovednosť" za chaos pred vlaňajším finále Ligy majstrov v Paríži. Uvádza to správa nezávislej komisie, ktorú zostavila samotná UEFA na vyšetrenia udalostí v okolí parížskeho Stade de France. Zápas sa v máji minulého roka začal s viac ako polhodinovým sklzom, Real Madrid v ňom zdolal FC Liverpool 1:0.



Zlyhania v organizácii mohli podľa správy komisie viesť k fatálnym následkom s obeťami na životoch. UEFA i parížski organizátori pritom po zápase obvinili z incidentov davy fanúšikov Liverpoolu, ktorí sa údajne snažili dostať k štadiónu bez vstupeniek alebo s falošnými lístkami. Napätú situáciu sa snažila vyriešiť francúzska polícia, ktorá použila aj slzotvorný plyn a uzavrela turnikety, čo však viedlo k zhoršeniu situácie.



"Komisia dospela k záveru, že UEFA ako organizátor podujatia nesie primárnu zodpovednosť za zlyhania, ktoré takmer viedli ku katastrofe," uvádza sa v správe. Generálny sekretár UEFA Theodore Theodoridis sa v reakcii na ňu ospravedlnil za chyby, ktoré viedli k chaosu a odloženému začiatku zápasu: "V mene UEFA by som sa chcel ešte raz čo najúprimnejšie ospravedlniť všetkým, ktorých tieto udalosti ovplyvnili. Predovšetkým by som sa chcel ospravedlniť priaznivcom FC Liverpool za správy, ktoré ich nespravodlivo obviňovali zo spôsobenia tejto situácie."



Vlaňajšie finále Ligy majstrov sa malo hrať pôvodne v Petrohrade, no UEFA ho presunula do Paríža po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu. Informovala agentúra AFP.