Olympijský oheň je už v Pekingu

Peking 20. októbra (TASR) – Pochodeň s olympijským ohňom v stredu dorazila z Grécka do Pekingu, kde bude najbližšie dni vystavená verejnosti. Zimné olympijské hry sa v čínskej metropole uskutočnia od 4. do 20. februára 2022.



Hry v Pekingu sa pre pandémiu koronavírusu budú konať výlučne pred domácimi divákmi. Štafeta s pochodňou je naplánovaná iba na tri dni od 2. februára a zavíta len do provincií, kde sa budú konať súťaže. „Čakajú nás skromné, bezpečné a vynikajúce hry," vyhlásil podľa AP zástupca starostu Pekingu Čang Ťien-tung.