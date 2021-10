Buček sa musí na ZOH popasovať s dopravou, považuje to za najťažší bod

Peking 25. októbra (TASR) – Slovenská výprava by v dejisku XXIV. zimných olympijských hier v Pekingu 2022 mala mať približne 50 až 70 športovcov. Jej veľkosť bude do veľkej miery závisieť od toho, či sa na podujatie prebojujú hokejové reprezentantky, ktoré čakajú súboje o postup v novembri.



Hlavným želiezkom v ohni bude lyžiarka Petra Vlhová, no športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru a vedúci výpravy Roman Buček verí, že o kvalitné výsledky zabojujú aj ďalší.



Slovensko má momentálne potvrdené miestenky na ZOH v Pekingu, do ktorých sa začne v stredu odpočítavať sto dní, len pre mužskú hokejovú reprezentáciu. Tá ich získala na domácom kvalifikačnom turnaji v Bratislave po výhrach nad Rakúskom (2:1), Poľskom (5:1) a Bieloruskom (2:1). V ďalších športoch sa bude bojovať o miesta pod piatimi kruhmi a kvalifikačné body až do januára.



„Zatiaľ máme formálne potvrdenú účasť len hokejistov. Všetky ostatné športové odvetvia majú uzávierku kvalifikačných kritérií až v januári. My však pracujeme s nejakými počtami a aj na základe simulácii plnenia kvalifikačných kritérií FIS máme napríklad k dnešnému dňu možnosť postaviť tri ženy a dvoch mužov v alpských disciplínach, dve ženy a dvoch mužov v bežeckom lyžovaní či jednu ženu v snoubordingu," uviedol pre TASR Buček.



Podľa momentálneho postavenia v rebríčku by Slovensko malo do Pekingu vyslať aj štyroch mužov a štyri ženy v biatlone. Tieto počty sa však ešte môžu zmeniť podľa výsledkov v nasledujúcich mesiacoch: „Všetko sa to uzavrie až v januári, takže sa ešte budú pripočítavať body zo Svetových, Európskych pohárov a ďalších podujatí."



Výprava by sa výrazne rozrástla v prípade postupu hokejistiek. Tie by chceli napodobniť úspech spred trinástich rokov na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v nemeckom Bad Tölzi, kde si vybojovali miestenky na ZOH 2010 vo Vancouveri. Tentoraz zabojujú o olympiádu vo švédskej Lulee, kde sa stretnú s domácim výberom, Francúzkami a Kórejčankami.



„V prípade, že by sa to dievčatám podarilo, veľkosť výpravy by išla k číslu 70, ak nie, tak pracujeme s číslom 50. O miestenky bojujú aj ďalší športovci. Bobistka Viktória Čerňanská, šancu kvalifikovať sa má šortrekárka, sánkari, počítame, že by sa mohli dostať štyria. Všetko je to zatiaľ otvorené. Už vieme, že nebudeme mať zastúpenie v krasokorčuľovaní," uviedol Buček.



Hlavná adeptka na popredné umiestnenia zo slovenskej výpravy je celková víťazka Svetového pohára alpských lyžiarok z uplynulej sezóny Vlhová.



„Šanca na zisk olympijskej medaily je najmä u tých športovcov, ktorí na nedávnych vrcholných podujatiach preukázali tie najvyššie umiestnenia. Najvyššie ambície bude mať Petra Vlhová, uvidíme, ako rozbehnú sezónu sestry Paulína a Ivona Fialkové, či sa podarí popasovať so súťažou Klaudii Medlovej. Ťažko hovoriť o hokejistoch," uviedol športový riaditeľ SOŠV.



Momentálne ho najviac zamestnáva logistika. Čínski organizátori v pondelok zverejnili prvé verzie playbookov, čiže akýchsi plánov hry, podľa ktorých sa musia riadiť všetci účastníci olympiády a od nich sa odvíja aj spôsob dopravy do krajiny i priamo v nej.



„Sú tam podrobné postupy a podmienky pre vycestovanie do Číny. Momentálne sa prakticky nedá z Európy dostať priamym letom do Pekingu. V drvivej väčšine sú to letenky s prestupom v Šanghaji, Hongkongu alebo v okolí, takže v tomto to bude úplne špecifická situácia a toto považujem za najťažší bod, ako to všetko zorganizovať. Tesne pred odchodom potom čaká celú výpravu testovanie a je známe, že účastníci, ktorí nebudú plne zaočkovaní, musia absolvovať trojtýždňovú karanténu. Číňania tak dali najavo, že podmienka účasti je očkovanie, hoci to takto priamo neformulovali," dodal Buček.



Zimné olympijské hry v Pekingu odštartujú v piatok 4. februára 2022 a vyvrcholia v nedeľu 20. februára.