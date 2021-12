Östbergová sa na zimných olympijských hrách v Pekingu nepredstaví

Oslo 26. decembra (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Ingvild Flugstad Östbergová nebude štartovať na zimných olympijských hrách v Pekingu. Neumožnia jej to pretrvávajúce zdravotné problémy.



Tridsťjedenročná Östbergová má na konte zlato z tímšprintu klasicky zo Soči 2014 i zo štafety z Pjongčangu 2018. V individuálnych súťažiach získala striebro v šprinte voľnou technikou v Soči. Predchádzajúcu sezónu kompletne vynechala. V novom ročníku sa predstavila v štafete na podujatí Svetového pohára v Ruke, no ukázalo sa, že preteky na najvyššej úrovni sú ešte nad jej sily.



"Pracovala som tvrdo, snažila som sa dať do toho všetko. Moje sny sa mi nepodarí naplniť. Teraz sa môžem už iba pozerať dopredu," povedala podľa agentúry AFP Östbergová, ktorá bude chýbať aj na Tour de Ski.