Slovenky v šprinte v Pekingu ďaleko za postupom

Čang-ťia-kchou 8. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka Alena Procházková má za sebou štart na piatej zimnej olympiáde v kariére. Prvé vystúpenie v Pekingu jej však veľa radosti neurobilo, keď v utorok v šprinte voľnou technikou obsadila 63. miesto a na postupovú tridsiatku stratila takmer 13 sekúnd. V bežeckom areáli Čang-ťia-kchou neuspeli ani jej dve mladšie kolegyne Barbora Klementová a Kristína Sivoková.



Procházková reprezentuje pod piatimi kruhmi nepretržite od Turína 2006, 63. miesto v šprinte je jej najhoršie umiestnenie v tejto disciplíne. "Som rada, že som sa dostala sem na olympiádu. Nebolo to úplne jednoduché, ale predsa len som tu. Čo sa týka dnešných šprintov, tak som smutná, že to nebol môj deň. Podmienky boli dobré, počasie ideálne, trate boli pekne pripravené, no môj výkon nebol optimálny," povzdychla si po pretekoch.



Tohtoročnú olympiádu v Pekingu poznačila pandémia koronavírusu a tak sa nedá porovnávať s tými predchádzajúcimi. "Je to iné. Všetci musíme nosiť rúška a každý deň sa testovať. Sme uzavretí v bubline a v podstate sa mimo dediny nemôžeme ísť nikam pozrieť. Keď sa zvyknem prebehnúť, tak zvyknem pozrieť okolie, tu to nejde. No dedina je pekná, takže to hodnotím fajn," povedala skúsená reprezentantka, ktorá sa v Pekingu predstaví ešte v pretekoch na 10 km klasicky s intervalovým štartom, o štartujúcich v tímšprinte sa ešte rozhodne. "Mám v pláne desiatku klasicky a až po týchto pretekoch sa vyjadríme k tímovým šprintom, ktorá dvojica pôjde. Môj cieľ na 10 km je dostať sa do prvej polovice štartového poľa. O pretekoch na 30 km rozhodneme neskôr," dodala.



Na rozdiel do Procházkovej, Sivoková zažíva v Pekingu olympijskú premiéru. V šprinte obsadila 72. miesto: "Bol to asi najnáročnejší šprint, aký som v živote bežala. No môžem povedať, že som sama so sebou spokojná. Je to náročná trať, strmý kopec a nedá sa oddýchnuť ani v zákrutách. Treba pracovať na každom metri. Nadmorská výška bola u mňa už v poriadku, stihla som sa aklimatizovať za tie dni, ale určite je to niečo iné, ako keď beháme u nás na Slovensku," uviedla pre TASR.



Z trojice Sloveniek skončila najlepšie na 57. mieste Klementová, no trúfala si na viac. "Mala som asi väčší rešpekt, ako som mala mať. Včera som si bola vyskúšať trať, išla som svižnejším tempom a cítila som, že mi začínajú tuhnúť nohy. Preto som dnes nešla od začiatku úplne naplno s tým, že budem postupne zrýchľovať. Asi som to prekombinovala a mohla som začať trochu rýchlejšie. V tejto sezóne to bol pocitovo asi najlepší šprint, i keď výsledkovo to nie je až tak, ako by som čakala," zhodnotila svoje vystúpenie Klementová, ktorá pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadila 53. miesto v šprinte klasicky.