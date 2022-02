Bežec na lyžiach Boľšunov: Keď počujem slovo doping, vytáča ma to

Peking 6. februára (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov priznáva, že ho slová o dopingu vytáčajú. Suverénny víťaz nedeľného skiatlonu na zimných olympijských hrách vyzval všetkých pochybovačov, aby sa prišli pozrieť, ako trénuje.



Boľšunov v prvej mužskej disciplíne bežeckého programu v Pekingu na trati dominoval. Do cieľa prišiel na 30-km trati s náskokom viac ako 70 sekúnd pred krajanom Denisom Spicovom a to už na poslednom kilometri viac-menej oslavoval. Získal tak do zbierky svoje prvé zlato, z Pjongčangu už má tri striebra a jeden bronz.



Rusi musia v Pekingu štartovať pod hlavičkou ROC pre dopingový škandál, ktorý postihol aj hry v Soči. Podozreniam museli vtedy čeliť aj dvaja ruskí medailisti v behu na lyžiach Maxim Vylegžanin a zlatý z 50 km voľnou technikou Alexander Legkov. Oboch však Športový súd v Lausanne (CAS) očistil a potvrdil ich cenné kovy. Aktuálne tak platí, že Rusi pod piatimi kruhmi nezaznamenali v behu na lyžiach žiaden dopingový prípad od Salt Lake City 2002. "Keď počujem slovo doping, vytáča ma to. Nepatrí to do športu," vyhlásil Boľšunov, ktorého slová TASR prevzala z AFP.



Dvadsaťpäťročný Rus pripomenul, že za uplynulé roky bol pod pravidelným dohľadom a nikam sa neukrýval. "Olympijským víťazom sa nestanete z ničoho-nič. Roky som dokazoval, že som schopný predvádzať kvalitné výkony a že vždy bojujem až do konca. Ak ma chcete sledovať na tréningu, ste vždy vítaní. Keď uvidíte, ako tvrdo pracujem, určite už nebudete mať pochybnosti," vyhlásil Boľšunov.