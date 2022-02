Celárová napokon v Pekingu nebude, zastavil ju koronavírus

Peking 3. februára (TASR) - Nikoleta Celárová napokon nebude v Pekingu rozhodovať zápasy na ženskom hokejovom turnaji. O účasť na druhých ZOH v úlohe rozhodkyne ju pripravil pozitívny test na koronavírus.



Pre Celárovú to mala byť už druhá účasť v tejto úlohe pod piatimi kruhmi, rozhodovala aj zápasy na ZOH 2018 v Pjongčangu. Vo Vancouveri v roku 2010 reprezentovala Slovensko ako hráčka. "Mala som pred týždňom vo štvrtok hraničný test, v sobotu už bolo všetko v poriadku. Ale do Pekingu som už nemohla odletieť. Je mi to veľmi ľúto, ale žiaľ, taká je doba," uviedla Celárová pre TASR.