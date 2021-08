Slováci postúpili do Pekingu po triumfe nad Bieloruskom

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey (vpravo) a jeho asistent Ján Pardavý sa tešia z postupu na zimné olympijské hry 2022 do Pekingu po výhre 2:1 v poslednom zápase D-skupiny Slovensko - Bielorusko na kvalifikačnom turnaji v Bratislave v nedeľu 29. augusta 2021. Foto: TASR Martin Baumann

kvalifikácia ZOH 2022 - D-skupina (Bratislava):



Slovensko - Bielorusko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 5. Cehlárik (Hrivík), 58. Hudáček (Studenič) - 22. Šarangovič. Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), Tscherrig (Švaj.) – Ondráček (ČR), Zunde (Lot.), vylúčení: 8:7 na 2 min, navyše Sapego 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7105 divákov (vypredané).



Slovensko: Konrád – Marinčin, Jaroš, Čerešňák, Gernát, Grman, Kňažko, Nemec, Ďaloga – Jurčo, Hrivík, Cehlárik – Lantoši, Ružička, Pospíšil – Daňo, Studenič, Hudáček – Gríger, Roman, Slafkovský



Bielorusko: Taylor – Bailen, Sapego, Solovjov, Lisovec, Gotovec, Koljačonok, Korobov, Jerjomenko – Šarangovič, Komarov, Stas – Platt, Pare, Prince – Protas, Kodola, Bujnickij – Demkov, Pavlovič, Usov



konečná tabuľka kvalifikačnej D-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 9:3 9 *



-------------------------------------



2. Bielorusko 3 1 0 0 2 6:5 3



3. Rakúsko 3 1 0 0 2 7:8 3



4. Poľsko 3 1 0 0 2 3:9 3



* postup na ZOH

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na ZOH do Pekingu. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali v D-skupine Bielorusko 2:1.Slovákom stačila na postup aj remíza, v 5. minúte ich poslal do vedenia presilovkový gól Petra Cehlárika. Bielorusi vyrovnali dve minúty po prvej prestávke zásluhou Jegora Šarangoviča. V závere zápasu spečatil slovenský postup gólom do prázdnej bránky Libor Hudáček.Do Pekingu sa kvalifikovali okrem hráčov SR aj Dáni a Lotyši, ktorí uspeli vo svojich kvalifikačných skupinách. ZOH sa v čínskej metropole uskutočnia od 4. februára - 20. februára 2022, konečnú dvanástku účastníkov tvoria okrem troch úspešných kvalifikantov Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Fínsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko a domáca Čína.Pre slovenských hokejistov to bude šiesta účasť na ZOH, predtým na hrách štartovali v roku 1994 v Lillehammeri, v Turíne 2006, vo Vancouveri 2010, v roku 2014 v Soči a pred tromi rokmi v Pjongčangu.Aktivita Slovákov od úvodu zápasu zamestnávala obranu súpera, pomohla k tomu aj skorá presilovka. Veľkú šancu v nej mal Hudáček a po ňom aj Jaroš a Pospíšil, Taylor si pripísal prvé dôležité zákroky. Po návrate vylúčeného Bielorusa na ľad fauloval Slafkovského obranca Sapego a dostal päťminútový trest a do konca zápasu. Oslabenie súpera využili Slováci už po 33 sekundách, presne namieril Cehlárik - 1:0. Na ľade potom pribudlo nervozity, z čoho pramenili vylúčenia, v oslabení hrali aj Ramsayho zverenci. V 15. minúte utiekol po ľavom krídle Ďaloga, ale v dobrej pozícii trafil len do brankára. Rovnako dopadol aj Pospíšil o minútu neskôr, Taylor jeho pokus vytesnil vyrážačkou.Bielorusi vyrovnali v úvode druhého dejstva. Šarangovič sa výborne zorientoval v skrumáži pred bránkou a poslal puk do siete popod Konrádovo telo. Potom sa opäť vylučovalo, Konrád sa zapotil pri pokuse Platta. Hokejisti Bieloruska boli od polovice zápasu o niečo aktívnejší, no veľkú šancu mali Slováci, konkrétne Pospíšil. Korčuľoval sám na brankára, zakončil tvrdo strelou, ale Taylor ju vykryl. Ďalšiu šancu mal Lantoši, ale puk dostal tesne pred brankárom a nemal už čas na lepšie zakončenie. Brankára neprekonal ani Hudáček, ktorý dostal puk na vrchol kruhov. Šancu mal na druhej strane aj Korobov, slovenská obrana odvrátila puk v poslednej chvíli.V tretej tretine hrali najskôr presilovku Bielorusi po vylúčení Studeniča, najťažší zákrok vytiahol Konrád po strele Šarangoviča. Slováci sa dostali do vážnejšej šance v 49. minúte, po závare v útočnom pásme zakončil Lantoši vedľa. S pribúdajúcimi minútami sa čakalo viac ofenzívneho úsilia od Bielorusov, po Lantošiho chybe nevyužil šancu Platt. Hostia museli na postup zvíťaziť a v závere zápasu vsadili všetko na jednu kartu. Odvolali brankára dve a pol minúty pred koncom a Hudáček nemal problém trafiť. Jeho gól poslal Slovákov definitívne na ZOH.(zdroj: RTVS a TASR):, kapitán SR:, útočník SR:, obranca Bieloruska:, autor víťazného gólu: