Slováci ustáli tvrdosť Bielorusov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Už pred začiatkom kvalifikácie na ZOH do Pekingu bolo zrejmé, že najťažší krok čaká Slovákov v poslednom zápase skupiny. Zápas proti Bielorusku to potvrdil, zverenci Craiga Ramsayho museli bojovať o postup do posledných sekúnd.



Slováci začali dobre a ujali sa vedenia už v 5. minúte, ale Bielorusi vyrovnali na začiatku druhej tretiny a odvtedy to bol tuhý boj. Za stavu 1:1 mohli nakloniť misky váh na svoju stranu obe mužstvá, výborné zákroky ukázali obaja brankári – Konrád i Taylor. „Som veľmi hrdý na tento tím. Zvládli sme ťažký zápas, musím pochváliť brankára i mladých hráčov. Tí sa však mohli oprieť o tých skúsených,“ povedal po zápas tréner SR Craig Ramsay. Bielorusi hrali celý zápas veľmi tvrdo, doplatil obranca Sapego už v 5. minúte, keď po faule na Slafkovského dostal trest do konca stretnutia. Jeho spoluhráči však hrali na hranici fair play aj neskôr, Slováci sa nenechali vyprovokovať. „Rozhodcovia to ustáli dobre. Som rád, že sme to zvládli až do konca,“ povedal útočník Peter Cehlárik.



Marek Hrivík po zápase zaslúžene zdvihol nad hlavu pohár pre víťaza kvalifikácie. Tridsaťročný útočník patril medzi lídrov mužstva, pochválil ho aj tréner Ramsay. „Samozrejme, že uplynulá sezóna boa vydarená, aj na MS sme sa ukázali v dobrom svetle. Som rád, že sme to preniesli aj do kvalifikácie a postúpili sme. Čakajú nás ešte nejaké turnaje do ZOH, budeme sa snažiť pokračovať v takýchto výkonoch,“ povedal Hrivík.



Kapitán Slovákov ocenil aj brankára Konráda, ktorého prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan označil za hráča turnaja. „Braňo nás podržal vo všetkých zápasoch, ukázal, že je skúsený. Sme radi, že máme v reprezentácii takého brankára ako je on.“



Vo veľmi dobrom svetle sa predviedli aj mladíci, najmä Juraj Slafkovský neraz roztlieskal divákov na zimnom štadióne v Bratislave. „Mladí hráči sa znova posunuli. ´Slavko´ hral veľmi dobre, je dominantný na puku, je ťažké mu ho zobrať, vedel poslať spoluhráčov do šancí. Verím, že bude mať pred sebou úspešnú sezónu. Verím tiež, že sa neskôr dostane do klubu, ktorý mu dá šancu, a že ho čaká skvelá kariéra,“ uzavrel Hrivík.