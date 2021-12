C. McDavid zvažuje štart na ZOH v Pekingu

Edmonton 16. decembra (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid začína mať pochybnosti, či si oblečie dres kanadskej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Pekingu. Dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia a s ňou súvisiace prísne opatrenia v Číne.



McDavid je jeden z tria hráčov, ktorí už majú isté miesto v kádri pre ZOH 2022. Okrem 24-ročného útočníka sú v predbežnej nominácii Kanady aj Sidney Crosby z Pittsburghu a Alex Pietrangelo z Vegas. "Stále chcem hrať na olympiáde. Potrebujem však mať istotu, že to bude bezpečné nielen pre hokejistov, ale aj pre všetkých športovcov. Je tu tá informácia, že v prípade pozitívneho testu by nás v Číne čakala až päťtýždňová karanténa. To je dosť znepokojujúce. No situácia sa neustále vyvíja, chce to viac informácií," prezradil svoje obavy McDavid, ktorého citoval portál cbs.ca.



Podobne sa smerom k účasti na ZOH vyjadril aj obranca Pietrangelo: "Je nezodpovedaných množstvo otázok, najmä u hráčov, ktorí majú rodiny. Potrebujeme vedieť viac. Rozhodnutie urobím, až keď dostanem všetky odpovede. Momentálne sme v ťažkej situácii."



Za čoraz menej pravdepodobnú označil svoju účasť pod piatimi kruhmi švédsky obranca Erik Karlsson zo San Jose. "Každý vie, ako rád hrám za národný tím a ako si vážim možnosť štartu na zimných olympijských hrách. Je tu však priveľa neistoty spojenej s vycestovaním do odlišnej krajiny. Určite niektorí chlapci budú mať pozitívny test. To znamená, že budú musieť prejsť niečím a my vôbec netušíme, čím. Mám rodinu, nemôžem si dovoliť podstúpiť také riziko," povedal pre NBC Sports strieborný medailista zo Soči 2014, kde sa dostal aj do All Star tímu turnaja.



Pozitívne testovaní športovci v Pekingu budú na ukončenie karantény potrebovať dva negatívne testy v priebehu 24 hodín, inak im hrozí tri- až päťtýždňová karanténa. Opatrenia pre športovcov budú zrejme rovnaké, aké platia pre všetkých obyvateľov krajiny. "Veríme, že opatrenia môžu efektívne znížiť riziko pandémie a že ochránia nielen účastníkov hier, ale aj zdravie a bezpečnosť čínskeho ľudu," povedala hovorkyňa organizačného výboru Jen Ťia-žung.