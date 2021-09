NHL uvoľní hráčov na ZOH v Pekingu

New York 3. septembra (TASR) - Zámorská hokejová NHL uvoľní svojich hráčov na ZOH v Pekingu (4. - 20. februára 2022). Správu priniesla agentúra AP, neskôr o tom informoval aj oficiálny webový portál ligy.



Hráčska asociácia (NHLPA) v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). Liga potvrdila prestávku v rozvrhu základnej časti s cieľom prispôsobiť účasť hráčov na zimných olympijských hrách. Bude to prvá olympiáda pre hráčov NHL od roku 2014 v Soči. "Chápeme, ako vášnivo hráči z NHL reprezentujú svoje krajiny. Sme veľmi radi, že sme mohli uzavrieť dohody, ktoré im umožnia zúčastniť sa a porovnať sa s najlepšími na olympijskej scéne," povedal pre nhl.com zástupca komisára NHL Bill Daly.



NHL môže od dohody odstúpiť v prípade, že sa podmienky a vývoj s COVID-om 19 nebudú vyvíjať priaznivo a pre hráčov z ligy bude situácia nebezpečná. "Reprezentovať svoju krajinu na olympiáde je pre hráčov dôležité, aj v týchto neistých časoch. Hráči sa tešia na to, že si na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu oblečú hokejový dres a budú bojovať o zlatú medailu," uviedol generálny poradca NHLPA Don Zavelo.



NHL uvoľnila hráčov na ZOH v rokoch 1998-2014, ale do Pjongčangu v roku 2018 už nie. „Viem, že môžem hovoriť za hokejových fanúšikov z celého sveta, keď hovorím, že rozhodnutie privítať najlepší olympijský hokej na olympiáde vítame. Viedli sme mnoho konštruktívnych diskusií a vynaložili sme veľa úsilia, aby sa to stalo v rámci času, ktorý sme si stanovili. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným stranám za podporu a odhodlanie," povedal prezident IIHF Rene Fasel.



Na olympijskom turnaji bude štartovať 12 krajín, ktoré sú zaradené do troch skupín. Osem najlepších krajín podľa svetového rebríčka IIHF malo účasť istú - Kanada, Rusko, Fínsko, Švédsko, Česko, USA, Nemecko a Švajčiarsko, k nim sa pridala domáca Čína. Tri tímy si vybojovali účasť v účasť v kvalifikácii. Okrem Slovenska sa v Pekingu predstaví aj Dánsko a Lotyšsko.