Rakúšania vyhrali v prípravnom zápase nad Talianskom

prípravné zápasy - nedeľa:



Rakúsko - Taliansko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 10. Rossi, 34. Herburger, 56. Haudum, 59. Spannring - 5. Petan



Zostava Rakúska: Kickert - Schumnig, Strong. Zündel, B. Wolf. S. Ulmer, Pallestrang, Hackl, R. Wolf - Haudum, Hundertpfund, Ganahl - Herburger, Baumgartner, T. Raffl - Lebler, Rossi, Zwerger - Spannring, Baltram, Obrist







JKH GKS Jastrzebie - Poľsko 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 16. a 29. Zygmunt, 31. Pasiut



Zostava Poľska: Raszka - Wanacki, Ciura, Wajda, Kostek, Bryk, Górny, Michalski, Jaśkiewicz - Chmielewski, Dziubiński, Paś - Zygmunt, Pasiut, Wronka - Wałęga, Komorski, Łyszczarczyk - Krężołek, Starzyński, Przygodzki

Viedeň 22. augusta (TASR) - Rakúski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom prípravnom zápase pred finálovým turnajom olympijskej kvalifikácie v Bratislave. V nedeľu si vo Viedni poradili s Talianskom 4:1.Domáci strelili tri zo štyroch gólov v presilových hrách, štvrtý pridali v závere do prázdnej bránky pri power play súpera. Zverenci trénera Rogera Badera deň predtým zdolali v príprave Maďarsko 7:5. Rakúšania sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu stretnú so Slovenskom vo štvrtok 26. augusta o 19.15 h.Uspel aj ďalší súper Slovákov v kvalifikácii ZOH 2022 Poľsko, ktoré v príprave zvíťazilo nad klubom JKH GKS Jastrzebie 3:0. Dva góly strelil útočník Litvínova Pawel Zygmunt, ďalší zásah pridal Grzegorz Pasiut.Poliaci, ktorých vedie slovenský tréner Róbert Kaláber, budú v piatok druhým súperom SR na kvalifikačnom turnaji v Bratislave. O jednu miestenku do Pekingu zabojuje ešte Bielorusko.