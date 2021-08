Rakúšania zdolali Maďarsko v príprave na kvalifikáciu na ZOH2022

Rakúsko - Maďarsko 7:5 (2:2, 2:2, 3:1)



Góly Rak.: 17. Schneider, 20. Zündel, 25. Herburger, 35. Zündel, 41. Schneider, 57. Heinrich, 60. Ganahl



zostava Rakúska: Starkbaum - Unterweger, Strong, Schumnig, Heinrich, S. Ulmer, Pallestrang, Zündel, B. Wolf - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Herburger, Baumgartner, Raffl - Lebler, Rossi, Zwerger - Huber, Haudum, Wukovits

Viedeň 21. augusta (TASR) - Rakúski hokejisti zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase nad Maďarskom 7:5. Pre zverencov trénera Rogera Badera to bol prvý test pred finálovým turnaja olympijskej kvalifikácie v Bratislave, druhý ich čaká v nedeľu proti Taliansku.Rakúšania sa stretnú so Slovenskom vo štvrtok 26. augusta o 19.15 h. O jednu miestenku do Pekingu zabojujú v Bratislave ešte Bielorusko a Poľsko.