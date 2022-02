Ramsayho stávka na mladosť slávila úspech

Na snímke slovenskí hráči pózujú s bronzovými medailami po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na snímke hokejista Slovenska Juraj Slafkovský skóruje do prázdnej brány v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Jaroslav Novák

Peking 19. februára (TASR) - Hokejový turnaj na ZOH priniesol už po druhý raz za sebou nečakanú medailovú radosť. V Pjongčangu 2018 zaujal výkon nemeckej reprezentácie, ktorá podľahla až vo finále tímu Olympijských športovcov z Ruska, v Pekingu zasa hokejová verejnosť oslavovala mladý tím Slovenska.Už pred zverejnením nominácie na ZOH 2022 uviedol asistent trénera Andrej Podkonický pre TASR v jednom z rozhovorov, že žiadny iný kouč by na MS do Rigy nevzal taký mladý tím. Slovensko poslalo na májový svetový šampionát svoj historicky najmladší tím, jeho vekový priemer bol 24,75 roku. A tréner Craig Ramsay razil filozofiu omladenia kádra aj pri tvorbe nominácie na ZOH.Kanadský odborník neváhal zobrať do Pekingu dvojicu 17-ročných talentov Šimona Nemca a Juraja Slafkovského a pod piatimi kruhmi sa predstavil napokon aj 19-ročný obranca Samuel Kňažko. A to aj napriek tomu, že sa mu na konci roka 2021 skomplikovala situácia v klube. Z TPS Turku putoval do kanadskej juniorskej súťaže do tímu Seattle Thunderbirds (WHL). Sám hráč sa vtedy vyjadril, že ani nedúfa, že sa dostane na olympiádu.V Pekingu si najmenej z tejto trojice zahral Šimon Nemec, no Ramsaymu vyšla stávka na Juraja Slafkovského. Mladý útočník ohúril hokejový svet, v siedmich zápasoch nastrieľal sedem gólov a vypýtal si cenu pre najlepšieho útočníka i MVP turnaja. Nepresadil sa iba vo štvrťfinále proti Fínom. Zaujal najmä drzosťou v útočnom pásme, odvahou pri hre jeden na jedného a po tom, ako ho tréneri presunuli do prvej formácie medzi Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika, bol ešte viac hokejovo drzý. Práve Cehlárika vyhlásili na májovom šampionáte za najlepšieho útočníka, teraz má turnaj ešte menej očakávanú hviezdu.Zaujímavosťou je, že z domácej Tipos extraligy sa na ZOH dostali piati hráči - Peter Zuzin, Samuel Takáč, Adrián Holešinský, Pavol Regenda a Nemec. Desať hráčov bolo z českej extraligy, šiesti z KHL, dvaja z najvyššej švajčiarskej súťaže a jeden z fínskej. Aj preto stúpne kredit najvyššej súťaže na Slovensku, čo si po nástupe do funkcie prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) želal Miroslav Šatan.Slováci na turnaji naplno ukázali aj Ramsayho ofenzívnu filozofiu - držať puk a hrať v súperovom pásme. Vo všetkých siedmich zápasoch na ZOH 2022 prestrieľali svojho súpera. Kanadský kouč prišiel pod Tatry s cieľom dať národnému tímu novú tvár. Na turnaji v Pekingu povedal svojim zverencom pred štvrťfinále s USA, aby sa nebáli hrať.A presne to ukázali v súboji o bronz. Ich aktívna hra na prelome druhej a tretej tretiny nedovolila súperom dlhé minúty ani vystreliť na bránku. A Slováci nehrali zatiahnutí, ani keď viedli 2:0, aj v záverečnej tretine podnikali neustále nájazdy na Larsa Johanssona a Švédom tak nedovolil vypracovať si tlak./vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza /