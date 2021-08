Slovenských hokejistov čaká rozhodujúca bitka o Peking

Na archívnej snímke druhý zľava tréner Slovenska Craig Ramsey, jeho asistenti vľavo Ján Pardavý, druhý sprava Andrej Podkonický a vpravo Ján Lašák počas zápasu D-skupiny olympijskej kvalifikácie na ZOH v Pekingu Slovensko - Poľsko 27. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke Peter Čerešňák. Foto: TASR - Martin Baumann

Tabuľka kvalifikačnej D-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 7:2 6

-------------------------------------

2. Poľsko 2 1 0 0 1 2:5 3

3. Bielorusko 2 1 0 0 1 5:3 3

4. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:7 0

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli aj druhý krok v boji o Peking 2022. Po piatkovom víťazstve 5:1 nad Poľskom majú postup na ZOH na dosah, v záverečnom dueli olympijskej kvalifikácie v Bratislave proti Bielorusku (v nedeľu o 17.30 h) im stačí získať bod, teda doviesť duel do predĺženia. Hráči však zdôraznili, že sa budú sústrediť iba na svoj výkon a hrať na víťazstvo.Slováci nedali Poliakom šancu, od úvodu režírovali hru a o triumfe prakticky rozhodli už v druhej tretine, keď odskočili súperovi na rozdiel troch gólov. Premiérové dva góly v reprezentačnom A-tíme strelil 22-ročný útočník Adam Ružička: "" hodnotil duel center Calgary Flames.Slovenskí reprezentanti v zápase konečne využili aj presilovku. V 33. minúte sa v nej presadil Peter Cehlárik, najlepšieho útočníka MS v Rige našiel výbornou krížnou prihrávkou Libor Hudáček. "" poznamenal Hudáček. "" doplnil Ružička.Tréner Ramsay bol spokojný s hrou všetkých štyroch formácií, mrzelo ho len ľahkovážne zahadzovanie šancí za stavu 1:0. Koncovka trápila jeho tím aj v úvodnom súboji s Rakúskom (2:1). "" povedal kanadský kouč. "."Ramsayho špeciálne potešil výkon štvrtej formácie. Gólom ho korunoval Miloš Roman, ktorý nahradil v zostave zraneného Miloša Kelemena: "Na ZOH 2022 sa kvalifikuje iba víťaz bratislavskej D-skupiny. Slováci ju po dvoch zápasoch vedú s plným počtom 6 bodov pred Poľskom a Bieloruskom (obaja po 3 body). Poliaci ich už nemôžu ohroziť, na zisk miestenky do Pekingu tak Slovákom stačí, ak nechajú za sebou v tabuľke Bielorusov, čiže v záverečnom nedeľnom dueli vybojujú aspoň bod. Za istých okolností by im mohla stačiť aj prehra v riadnom hracom čase. Pri prípadnom triumfe Poliakov nad Rakúskom (v nedeľu o 13.30) by totiž mali tri tímy zhodne po šesť bodov a spravila by sa medzi nimi minitabuľka, do ktorej by sa započítavali iba ich vzájomné zápasy. Slováci by skončili na prvom mieste, ak by prehrali s Bieloruskom maximálne o dva góly. Hráči aj tréneri však odmietli akékoľvek postupové špekulácie a zdôraznili, že proti Bielorusom budú hrať na víťazstvo." verí obranca Peter Čerešňák.Bielorusi predviedli v piatok proti Rakúsku veľkolepý obrat, keď v druhej tretine otočili skóre z 0:2 na víťazných 5:2. Konečne zabrali aj ofenzívne opory Jegor Šarangovič (2+0), Shane Prince (1+1) či Geoff Platt (1+0). "," dodal kouč Ramsay.